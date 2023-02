„Grillen die wieder alte Katzen?“: Anwohner in Lindau ärgern sich über Gestank

Bewohner in Lindau-Zech ärgern sich über Gestank. Kommt er von einer Firma für Tierfutter oder von der städtischen Kläranlage? Was die Verantwortlichen sagen.

08.02.2023 | Stand: 08:30 Uhr

Im Lindauer Stadtteil Zech stinkt es. Zumindest manchmal, dann sei es aber unerträglich, sagen Anwohner. Als Verursacher kommen verschiedene Quellen infrage, doch eine Nachfrage ergibt: Niemand will dafür verantwortlich sein.

Es scheint von Wind und Wetter abhängig zu sein, ob der Geruch durch Zech zieht. Der Gestank sei schwer zu beschreiben, sagt Max Strauß. Der Stadtrat der Bunten Liste wohnt in Zech, ihn beschäftigt das Problem schon lange. Einen Begriff, der den Geruch gut umschreiben würde, gebe es nicht. Am treffendsten sei „vergammelt“. Sein Nachbar Jochen Hund beschreibt ihn ähnlich. „Am ehesten wie gammelige Stärke“, sagt er. Er erinnere ihn an Fermentierungsprozesse. „Wenn es besonders schlimm stinkt, frage ich mich immer: ,Grillen die wieder alte Katzen?’“

Die, das ist aus Sicht von Hund und Strauß die Firma Rupp Food in Hörbranz, die in etwa 500 Meter Luftlinie Entfernung Tierfutter produziert. Die Firma befindet sich direkt hinter der österreichischen Landesgrenze an der Leiblach. Beide Nachbarn hatten schon viel Kontakt mit dem Unternehmen, aber auch mit der zuständigen Behörde, der Bezirkshauptmannschaft Bregenz. Das ist das Pendant unseres Landratsamts. Zu wirklichen Verbesserungen hat das bisher aber nicht geführt.

Betrieb in Vorarlberg hat strenge Auflagen

Auf Nachfrage bei der Firma Rupp antwortet ihr Rechtsanwalt. Eine Geruchsbelästigung, die als „vergammelt“ beschrieben wird, könne unmöglich von seinem Mandanten kommen, schreibt Andreas Germann. Das Werk in Hörbranz dürfe für seine Produkte nur einwandfreie Waren verwenden. Diese werden auch regelmäßig kontrolliert. Außerdem habe die Firma strenge Auflagen, was die Lufthygiene betreffe. Kürzlich hätten auch Messungen stattgefunden. „Die erlaubten Höchstwerte werden bei Weitem nicht erreicht“, schreibt der Rechtsanwalt.

Das bestätigt Thomas Mair von der Landespressestelle Vorarlberg. Die Firma habe in den vergangenen Jahren intensive Bemühungen unternommen, um das Problem technisch zu lösen. Um Geruchsbelästigungen zu vermeiden, seien beispielsweise die Luftwäscheranlage geändert, eine Plasmaanlage errichtet und die Kamine erhöht worden. Die Bezirkshauptmannschaft habe der Firma Rupp Food unter anderem lufthygienische Auflagen vorgeschrieben, die auch kontrolliert werden.

Dennoch schlägt auch dort das Thema immer wieder auf. Die Beschwerden seien geprüft worden, dabei sei ein lufthygienischer Amtssachverständiger hinzugezogen worden. „Dieser kommt zum Ergebnis, dass die Geruchsemissionen auf ein zumutbares Maß beschränkt werden“, schreibt Mair.

(Lesen Sie auch: "Ein Riesenthema": Landkreis Lindau gibt über eine Million Euro für Reinigung aus)

Auch dem Lindauer Landratsamt ist der Fall bekannt. Allerdings sind ihm die Hände gebunden. „Da die Firma Rupp Food in Österreich ansässig ist, ist hier die Bezirkshauptmannschaft Bregenz zuständig“, schreibt Pressesprecherin Sibylle Ehreiser. Für die Anlage gebe es von deutscher Seite keine Auflagen. Bei Beschwerden erfolge ein Austausch mit der österreichischen Behörde.

Rechtsanwalt Germann weist in seiner Mail darauf hin, dass der üble Geruch auch von der Lindauer Kläranlage oder der Kompostieranlage, die die Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) dort betreiben, kommen könnte.

Die städtische Kläranlage in Lindau wird umgebaut

Dass die Anlage manchmal heftig stinkt, sei auch Lindauern aufgefallen, wie FDP-Stadtrat Florian Nüberlin im Werkausschuss berichtete. „Da kann ich nur um Langmut bitten“, sagte Heike Burghard, Abteilungsleiterin der Abwasserwirtschaft bei den GTL. Denn die Kläranlage wird derzeit umgebaut. In den nächsten zwei Jahren müssten dort Schlamm und Wasser umgeleitet werden, weil Becken saniert werden. „Das kann stinken“, sagte sie.

Im Gespräch erläutert sie es so: „Mikroorganismen mögen es nicht, wenn sich die Zusammensetzung ändert.“ Deshalb schließe sie es nicht aus, dass es stärker rieche, während Verfahren umgestellt werden. Langfristig sehe sie aber kein Problem.

Dass die Klärschlammtrocknung und die Kompostieranlage so streng riechen, wie der Anwalt von Rupp Food andeutet, hält Burghard für ausgeschlossen. Wegen eines Biofilters dringe von der Klärschlammtrocknung nur wenig Geruch nach außen. Und der rieche nicht vergammelt, sondern eher „erdig-würzig, wie eine Art Waldboden“. Ähnliches gelte für die Kompostieranlage, auf der die Stadtgärtnerei das Material kompostiert, das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Grünanlagen und Parks abschneiden.

(Lesen Sie auch: Genial, flexibel und lecker: Diese fünf Erfindungen stammen aus dem Allgäu)

Als Urheber des Gestanks, den Strauß und Hund wahrnehmen, schließen sie die Kläranlage aus. Den Kontakt zur Firma Rupp haben beide gesucht, waren auch schon zu Gesprächen vor Ort. Der Austausch sei immer freundlich und wohlwollend, sagt Hund. Damals seien ihm verschiedene Pläne vorgelegt worden, bis wann welche technische Verbesserung eingebaut werde. „Ich sehe auch die Kaminverlängerungen, die letztes Jahr angebaut wurden, aber es hat sich nichts verbessert“, sagt er und fügt hinzu: „Daten interessieren mich nicht. Es stinkt. Punkt.“