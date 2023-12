400 Bärbele und Klausen kommen am Wochenende nach Weiler

Der Bärbele- und Klausenverein Westallgäu feiert sein zehnjähriges Bestehen. Bis aus Italien kommen Krampusse, um beim großen Umzug dabei zu sein.

05.12.2023 | Stand: 19:57 Uhr

Weihnachtsengel lächeln seelig, Glitzersterne funkeln hell und es duftet nach Plätzchen. Wer das von der Weihnachtszeit erwartet, dürfte am Montag und Dienstag ziemlich erschrocken sein, als Gestalten mit Holzmasken, Tierhörnern und Fellkostümen durch Weiler zogen. Der Bärbele- und Klausenverein Westallgäu feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Jubiläum und sorgt für ein bisschen Grusel in der Weihnachtszeit.

Wie wird das Jubiläum gefeiert?

Die Bärbele und Klausen haben zur Jubiläumsfeier Freunde aus Nah und Fern eingeladen. 17 Vereine mit 400 Hästrägern, also Verkleideten, ziehen am Samstag, 9. Dezember, ab 18 Uhr beim großen Brauchtumsumzug durch Weiler. Sie kommen aus dem ganzen Allgäu, aus Vorarlberg, aus Tirol und sogar bis aus Italien.

Wo findet der Umzug statt?

Die Bärbele und Klausen laufen von der Druckerei Holzer zum Gasthaus Post, dann die Kristinusstraße entlang zur Bahnhofstraße und weiter auf den Platz zwischen der Post, der Bäckerei Wucherer und dem Motorradhaus Gruber. Dort präsentieren manche Gruppen eine kleine Show. An der Druckerei Holzer, am Bahnhof und vor der Post verkauft der Verein kalte und warme Getränke. Vor der Post gibt es außerdem frisch zubereitete Kässpatzen.

Was ist noch geboten?

Trotz dickem Fell müssen die Klausen sich nach dem Umzug aufwärmen – und deshalb ist um 20 Uhr die Bärbele-Party in einem beheizten Festzelt am Festplatz am Fußballplatz. Die Party ist ab 18 Jahren und dauert bis 1 Uhr.

Was ist der Ursprung des Klausentreibens?

Laut Gründungsmitglied Rick Frommknecht ist das Klausentreiben die älteste Tradition Deutschlands. „In römischen Schriften von vor über 2000 Jahren steht etwas darüber“, sagt der 36-Jährige. „In der Winterzeit wurden die Dörfer oft von Krankheiten heimgesucht. Die Menschen gingen davon aus, dass die Waldgeister schuld daran waren. Sie verkleideten sich deshalb selbst als Waldgeister, um die echten Dämonen zu vertreiben.

Wieso wurde der Verein gegründet?

„Lange Zeit war das Klausentreiben ein ganz verrufener Brauch“, sagt Frommknecht. Die Menschen hätten Angst gehabt und sich am Nikolausabend fast nicht mehr auf die Straße getraut. Manche Klausen hätten laut Frommknecht auch wirklich über die Stränge geschlagen. „Wir dachten, wenn das so weitergeht, stirbt die Tradition aus“, sagt er. „Wir haben auch recherchiert was der Ursprung vom Klausentreiben ist, um das Brauchtum zu erhalten.“ Heute hat der Verein 36 Mitglieder, die meisten sind zwischen 18 und Mitte Zwanzig.

Schlagen die Klausen und Bärbele mit ihren Ruten?

Die Klausen und Bärbele seien grundsätzlich gutherzige Zeitgenossen, beschwichtigt Frommknecht. Frech werden sollte man ihnen gegenüber aber trotzdem nicht, denn sie seien auch keine Kuscheltiere. Wer sie reizt, riskiert einen kleinen Hieb mit der Rute.

Wer macht die Kostüme?

Hinter der Verkleidung steckt eine ganze Menge Arbeit. Bild: Shakral Photography // Florian Wolf

Beim Klausen- und Bärbeleverein Westallgäu bastelt jeder sein Kostüm selbst. Die Bärbele bekleben ihre Masken mit Moos und anderen Waldmaterialien und tragen lange Röcke und Kopftücher. Die Klausen sind von oben bis unten in Fell gehüllt. „Wir nutzen meistens Schaffelle, während die Vorarlberger eher Ziegenfelle haben“, erklärt Frommknecht. Auf dem Kopf tragen die Klausen Hörner und Geweihe von Tieren aus den Alpen, also von Gämsen, Steinböcken, Kühen oder Hirschen. Sie haben Schellen, Ketten oder Kuhglocken umhängen, mit denen sie Lärm machen. Die Holzmasken, die manche tragen, schnitzt ein Maskenschnitzer. Die Ruten sind aus Weidenzweigen. „Das komplette Kostüm kann 40 bis 50 Kilogramm wiegen“, sagt Frommknecht.

Findet das traditionelle Klausentreiben an Nikolaus auch statt?

Ja. Einige haben vielleicht schon am Montag und Dienstag das Bärbeletreiben in Weiler gesehen. An diesem Mittwoch ab 18 Uhr schwingen nun die Klausen auf dem Kirchplatz ihre Ruten.