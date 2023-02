Großer Narrensprung in Grünenbach: Das sollten Besucher und Einheimische wissen

Die Narrenzunft Burg Hohenegg veranstaltet am 4. Februar ihren ersten Dämmersprung. Hier gibt's Infos zu Sperrungen, Umleitungen, Parken und der Party danach.

Die vor fünf Jahren in Grünenbach gegründete Narrenzunft Burg Hohenegg veranstaltet am Samstag, 4. Februar, ihren ersten Dämmersprung. Der Erste Burgherr Markus Wiest als Vorsitzender der Zunft erwartet dazu bis zu 800 Hästräger und 600 Zuschauer in der Argentalgemeinde. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu der Großveranstaltung:

Wie viele Gruppen sind beim Narrensprung in Grünenbach dabei?

Ursprünglich hatte die Narrenzunft über 30 Gruppen und 1200 Hästräger erwartet. Allerdings finden am Samstag zahlreiche weitere Umzüge statt, so auch in Tettnang und Waldburg. So sind es letztlich 25 Gruppen mit 800 Hästrägern, die ihr Kommen zugesagt haben.

Wo verläuft die Umzugsstrecke beim Dämmersprung?

Die Gruppen stellen sich im Bereich des Bauhofs im Bräuweg auf. Die Umzugsstrecke führt von dort auf der Hauptstraße in Richtung Laubenberghalle.

Wo können die Besucher am 4. Februar am besten parken?

An allen Zufahrten nach Grünenbach (von Schönau, Harbatshofen, Gestratz und Maierhöfen aus) regeln Feuerwehrler den Verkehr und weisen Parkplätze zu. Eine größere Parkfläche steht beim Milchwerk in Schönau zur Verfügung.

Wann ist der Ort gesperrt und gibt es Umleitungen?

Ab Freitag um 7.30 Uhr ist die Kreisstraße LI5 zwischen der Bergstraße in Grünenbach und Schönau für den Durchgangsverkehr gesperrt. Dies soll den Aufbau des Festgeländes bei der Laubenberghalle ermöglichen. Für Anlieger ist der Bereich frei. Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über die Bergstraße und die „Galgenbauer Kreuzung“. Die Grünenbacher Ortsmitte ist am Samstag von 14 bis 19 Uhr voll gesperrt. Hier erfolgen großräumige Umleitungen von Isny über Röthenbach oder Weitnau in Richtung Stiefenhofen.

Wo gibt es eine Bewirtung beim Umzug in Grünenbach?

Die Besucher werden im Bereich des Aufstellungsplatzes am Bauhof, auf dem Kirchplatz und auf dem Festgelände rund um die Laubenberghalle bewirtet. Die Halle selbst ist nur für Besucher ab 16 Jahren geöffnet. Neben der Halle befindet sich ein Festzelt mit Barbetrieb. Hier sind nur Personen ab 18 Jahren zugelassen. Die Bewirtung für Familien mit Kindern erfolgt auf dem Kirchplatz.

Wo ist der beste Platz für Besucher?

Besucher haben entlang der Hauptstraße einen Blick auf die närrischen Gruppen. Dabei gibt es drei Sprecherwagen. Sie sind bei der Sparkasse, am Kirchplatz und kurz vor der Schule positioniert.

Wie geht es nach dem Umzug weiter?

In der Laubenberghalle und im dortigen Festzelt sorgt DJ Didi bis Mitternacht für Partystimmung.

