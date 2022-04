Großes Jahr für die Feuerwehr Ellhofen: „Feuerwehrhaus wird 2023 eingeweiht“

Nach zwölf Jahren Planung soll das Millionen-Projekt in Ellhofen heuer starten. Bürger spenden viel Bauholz. Der Vorsitzende hat allerdings noch Bedenken.

12.04.2022 | Stand: 10:15 Uhr

Die Baugenehmigung ist gerade eingetroffen, über 139 gespendete Festmeter Holz liegen bereit und nach zwölf Jahren der Planung steht das Konzept: Alles ist gerichtet für den Neubau des Feuerwehrhauses in Ellhofen. Einzig die Förderzusage des Freistaates gelte es noch abzuwarten, dann könne die Ausschreibung der Arbeiten erfolgen, berichtete Bürgermeister Tobias Paintner bei der Generalversammlung der Feuerwehr. Und: „Das neue Gerätehaus wird 2023 eingeweiht. Den Monat lasse ich noch offen“, sagte er.

Unumwunden gab der Bürgermeister aber auch zu: „Wir sind leider nicht ganz im Zeitplan. Wir sind aber auf der Zielgeraden.“ „Antreiber des Projekts“ ist auch aus Sicht des Bürgermeisters der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Guido Klauß. Er sitzt auch im Gemeinderat. Und er berichtete von den Aktivitäten des eigens gegründeten Bauausschusses für das Projekt. Alle neuen Gerätehäuser im Westallgäu hat sich diese Gruppe angeschaut – „und erfahren, was sie gleich und was sie anders machen würden“. (Lesen Sie auch Feuerwehr in Ellhofen: So soll das neue Gerätehaus aussehen)

Ziel sei eine Ausschreibung im Januar 2022 gewesen. Doch erst Mitte Februar ging der Bauantrag ans Landratsamt und Anfang März der Förderantrag an die Regierung von Schwaben. Just am Tag der Generalversammlung ging die Baugenehmigung ein.

Sie ermöglicht die Errichtung des neuen Feuerwehrhauses unweit des heutigen Standortes und damit in der Ortsmitte. Die geschätzten Baukosten liegen bei 1,5 Millionen Euro. Primärer Baustoff ist Holz, das zahlreiche Waldbesitzer aus Ellhofen gespendet haben. Der Holzschlag erfolgte zwischen August 2021 und März 2022. Nun plagen Klauß mit Blick auf die momentane Situation in der Baubranche „ernsthafte Bedenken, dass wir heuer nicht mehr mit dem Bau beginnen können“.

Der Blick nach vorn war in der Generalversammlung das eine – der Rückblick das andere. So erinnerte Kommandant Franz Sigg an die 16 Einsätze, darunter acht technische Hilfeleistungen und sieben Brandalarmierungen. Fünfmal war eine Brandmeldeanlage der Auslöser, einmal der Blitzeinschlag in ein Gebäude. Trotz Corona-Bedingungen konnte die Feuerwehr 18 Mal proben. 33 Frauen und Männer sind in der Feuerwehr Ellhofen aktiv.

70 Jahre ist Hans Eckart Mitglied in der Feuerwehr Ellhofen. Für diese Treue dankte ihm Kommandant Franz Sigg. Bild: Olaf Winkler

Jugendwart Christian Paintner blickte vor allem nach vorn: 2022 solle es wieder gemeinsame Übungen mit Simmerberg und Oberreute für die fünf Mitglieder der Jugendfeuerwehr geben.

Das Dorfleben und die Kameradschaft innerhalb der Feuerwehr kam coronabedingt auch 2021 weitgehend zum Erliegen, berichtete Klauß. So war die Unterstützung der Wehr nur bei zwei Veranstaltungen gefragt. Stattfinden konnten jedoch die Wertstoffsammlung der Wehr und ein Ausflug. Neben den Vorbereitungen für den Neubau des Feuerwehrhauses prägte aber auch die Erarbeitung einer neuen Satzung das Jahr 2021. Diese ist an den Anforderungen des Finanzamtes hinsichtlich der Gemeinnützigkeit des Vereins angepasst. Die Mitglieder haben sie nun einstimmig verabschiedet.

Kreisbrandrat Wolfgang Endres appellierte an die Feuerwehr-Aktiven, im Fahrzeug weiterhin mit Maske unterwegs zu sein. Aber: „Draußen können wir sie ablegen.“

Neuwahlen und Ehrungen bei der Feuerwehr Ellhofen

Wahlen Bei den turnusgemäß erfolgten Wahlen gab es keine Änderungen im Vorstand des Feuerwehrvereins. Melissa Rederer bleibt Zweite Vorsitzende, Claudius Brey Kassier, Claudius Grath und Hans Vögel Kassenprüfer.

Ehrungen Seit 20 Jahren aktiv sind Karin Dreyer und Melissa Rederer. Seit 25 Jahren aktiv sind Guido Klauß und Thomas Hagspiel, seit 30 Jahren Klaus Erd, Ingo Fink und Claudius Grath. Sogar schon seit 70 Jahren ist Hans Eckart Mitglied der Feuerwehr – über Jahrzehnte aktiv und seither passiv.

Ehrungen bei der Feuerwehr Ellhofen (von links): Thomas Hagspiel und Guido Klauß sind seit 25 Jahren aktiv, Klaus Erd, Ingo Fink und Claudius Grath seit 30 Jahren. Bild: Olaf Winkler

Ernennungen Markus Achberger und Thomas Schuhwerk sind zu Maschinisten ernannt worden, Achberger ist zudem Atemschutzleiter und Löschmeister. Löschmeister ist Alexander Schuhwerk, Feuerwehrmann ist Jonathan Posinger, Hauptfeuerwehrmann Marcel Klauß.

