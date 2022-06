Bürger in Weiler-Simmerberg stellen sich gegen ein Gewerbegebiet in der Hammermühle. Ab Mitte Juli wollen sie Unterschriften sammeln. Was ihre Argumente sind.

27.06.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Es ist keine große Überraschung mehr: Mehrere Bürger haben eine Initiative gestartet, um ein Gewerbegebiet Hammermühle zu verhindern. Eine Sammlung von Unterschriften soll nach einer Informationsveranstaltung beginnen, die die Initiatoren in Flugblättern für den 14. Juli ankündigen. Motto: „Grün statt Beton“. Um einen Bürgerentscheid zu erreichen, müssen Bürger das Begehren unterschreiben.

