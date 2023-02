Wie in Grünenbach eine Kiesgrube zum Biotop wurde

Beim Eistobel stehen bald erstmals Schutzzäune für Amphibien. Welche Geschichte dahinter steckt und wie sich ein Student aus Maierhöfen engagiert.

28.02.2023 | Stand: 19:54 Uhr

Das Eistobel gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen im Westallgäu. An Spitzentagen kommen bis zu 1500 Besucher in das Naturschutzgebiet. Das bedeutet viel Verkehr. Weil die Autos für Frösche, Kröten & Co. aber lebensgefährlich sein können, packt ein junger Student nun mit an. Er braucht dazu aber Unterstützung.

