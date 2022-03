Grünenbach: Ortsdurchfahrt in Schönau Montag und Dienstag gesperrt

Wegen Arbeiten an Wasserleitungen, die unter der Straße verlaufen, wird die Ortsdurchfahrt nächste Woche für zwei Tage gesperrt. Wo die Umleitung verläuft.

04.03.2022 | Stand: 20:28 Uhr

Autofahrer im Westallgäu aufgepasst: Am Montag, 7. März, und Dienstag, 8. März, ist die Ortsdurchfahrt von Schönau (Gemeinde Grünenbach) gesperrt.

Grund dafür ist laut Landratsamt, dass Arbeiten an den Wasserleitungen durchgeführt werden. Die Leitungen verlaufen in Schönau unter der Staatsstraße.

Sperrung in Schönau: Umleitung über Gestratz und Grünenbach

Der Verkehr wird in beide Fahrtrichtungen über die Staatsstraße 1318 und die Kreisstraße LI 5, also durch Gestratz und Grünenbach, umgeleitet. Die Zufahrt zu den angrenzenden Anwesen in Schönau ist möglich.