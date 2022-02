Respekt und Vertrauen: Wie Schülerin Mia Hele das Gynasium Lindenberg verbessern will

Mia Hele aus Weiler ist am Gymnasium Lindenberg Wertebotschafterin. Zwei Themen sind ihr besonders wichtig. Wie sie sie an ihre Mitschüler weitergeben möchte.

18.02.2022 | Stand: 05:43 Uhr

Für was steht das Wort „Werte“ in der Gesellschaft? Auch Mia Hele war sich dessen gar nicht genau bewusst, bis das Bayerische Kultusministerium sie zur Wertebotschafterin am Lindenberger Gymnasium ernannt hat. Den ihrem Eindruck nach „ziemlich undefinierten“ Werten möchte die Achtklässlerin an ihrer Schule Klarheit verleihen. Wie das gelingen kann, hat sie in einem mehrtägigen Schulungsprogramm für angehende Wertebotschafter erfahren.

Mia Hele ist eine von 27 Jugendlichen aus Schwaben, die in ihren Schulen Werte vermitteln sollen. Seit dem Schuljahr 2018/19 gibt es das Projekt.

Mia Hele engagiert sich schon länger am Gymnasium Lindenberg

Die 14-jährige Weilererin war von ihrer Vertrauenslehrerin gefragt worden, ob sie das Amt in diesem Jahr übernehmen will. Ein Grund: Als Stufensprecherin der 8. und 9. Klassen bringt sie schon die Erfahrung mit, Verantwortung im Schulalltag zu übernehmen. „Ich wollte einfach etwas Neues ausprobieren“, sagt sie, auch wenn sie sich unter dem Amt kaum etwas vorstellen konnte.

In einer virtuellen Ausbildungswoche lernte Hele das Thema aus philosophischer Sicht kennen. Sie erfuhr aber auch, „welche Rolle soziale Medien spielen“ und wie Internet-Prominente „ihre Werte auf Jugendliche übertragen“, erklärt Hele. Sie arbeitete zudem an einem eigenen Filmprojekt, für das sie gemeinsam mit anderen einige Kurz-Clips zu einem Video verband.

Clips zeigen Werte - und das Gegenteil

Zu sehen sind darin etwa Tennisspieler, die sich nach einer Partie die Hand schütteln – und das Gegenteil von Werten: Kinder, die einen Einzelnen ausgrenzen. Die Videos sollen das Simple von Werten zeigen, aber eben zudem abschrecken und zum Reflektieren anregen. Mit Projekten an der Schule soll und will Hele nun jungen Menschen ihr Wissen weitergeben.

Lesen Sie auch

P-Seminar-Preis 2020/22 100. Schuljubiläum: Lindenberger Gymnasiasten überzeugen mit kreativer Idee

Für sie gelten Werte als Richtlinien und „Lebensmottos, nach denen sich jeder Mensch richten sollte“, sagt sie. Besonders wichtig sind ihr Respekt und Vertrauen. Sie glaubt, dass ohne diese beiden Lebensweisen eine Gesellschaft nicht zurechtkommt.

Kommunikation während Corona an Schulen kaum möglich

Um Werte überhaupt leben zu können, braucht es aber vor allem Kommunikation, ist Hele überzeugt. Die kam im Corona-Schulalltag häufig zu kurz – oder war sogar gar nicht möglich. Das hat Spuren hinterlassen: Der Austausch zwischen Lehrkräften und Schülern „ist gezwungenermaßen verloren gegangen“, bemängelt Hele.

Als sie Mitschülern von ihrem neuen Amt erzählt hat, haben viele gar nicht gewusst, wieso jemand als Botschafterin für Werte arbeiten soll oder was das Wort überhaupt bedeutet. Für umso wichtiger hält sie daher jetzt ihre Aufgabe.

100. Schuljubiläum: Lindenberger Gymnasiasten überzeugen mit kreativer Idee

Unterstützung erhält die Gymnasiastin von Katrin Bengel. Die Lehrerin hat wie sie einen Kurs zum Thema Werte besucht. Bald stehen auch erste Treffen der beiden Werte-Kümmerinnen an, um Projekte zu entwickeln.

Lindenberger Gymnasium "vorbildlich" in Sachen Werten

Dabei hält Hele das Klima am Lindenberger Gymnasium für „vorbildlich“. Zu tun gebe es trotzdem. „Alltagsdinge“ könne die Schulfamilie immer verbessern wie etwa Höflichkeit, sagt die Jugendliche. Vor allem mit Schülern der 5. Klassen möchte sie darüber sprechen. Hele glaubt, dass sie jungen Menschen in dem Alter am besten Werte beibringen kann.

Wie Magdalena Dorner aus Lindenberg zur Nanotechnologie fand - und einen Preis erhielt

Hele schwebt dazu vor, dass die Fünftklässler beispielsweise die virtuelle Ausbildungswoche kompakt und reduziert in einem Tag als Wertekurs absolvieren. Hele: „Ich bin gespannt, was alles möglich sein wird.“

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".