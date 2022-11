Heimenkirch beschließt, die „Sonne“ mit einer Hackschnitzelheizung mit Wärme zu versorgen. Diese entsteht im Alten Pfarrhof, dessen Heizung auch fällig wird.

17.11.2022 | Stand: 09:56 Uhr

Eine gemeinsame Heizung für die neue „Sonne“ und den Alten Pfarrhof wird vermutlich der erste Baustein zum Fernwärmenetz in Heimenkirch. Der Marktgemeinderat hat am Dienstag beschlossen, hierfür eine Hackschnitzelanlage in den Alten Pfarrhof einzubauen. Die vom Planungsbüro vorgeschlagene Kombination einer Hackschnitzelanlage mit Erdwärme lehnte er nach intensiver Diskussion zumindest vorerst ab.

