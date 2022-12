So lief die Hafenweihnacht 2022 in Lindau

Am Bodenseeufer spazierten etwa 25.000 Besucher an 16 Tagen durch die Lindauer Hafenweihnacht. Wie sich die Änderungen auf die Veranstaltung ausgewirkt haben.

21.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Fröhliche Besucher in Kauflaune und fast immer gutes Wetter. Marktleiter Arnold Weiner vom Kulturamt zieht nach der 15. Lindauer Hafenweihnacht eine durchweg positive Bilanz. Er schätzt „ohne Gewähr“, dass an den 16 Tagen (vier lange Wochenenden, jeweils von Donnerstag bis Sonntag) rund 25.000 Besucher gekommen sind – was sogar mehr wären als 2019, der letzten Hafenweihnacht vor der Corona-Pause.

Mit 90 Ständen war die Hafenweihnacht auch so groß wie noch nie. Laut Weimar hat sich auch das Konzept zur Müllvermeidung bewährt: kein Plastikgeschirr, Glühwein nur in spülbaren Tassen. Zudem hat der Bauhof extra 20 große Müllboxen aufgestellt, die täglich geleert wurden.

Mehr zur Hafenweihnacht 2022 erfahren Sie hier. 2020 und 2021 wurde die Veranstaltung wegen der Corona-Krise abgesagt.