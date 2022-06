Lindauer Kreisbrandrat nach Hagel- und Unwettereinsatz an Pfingsten: „Die Natur zeigt uns, dass sie stärker ist“

Kreisbrandrat Wolfgang Endres zu der steigenden Zahl an Unwettern, die Folgen für die Feuerwehren und wie sich Hausbesitzer auf Hochwasser vorbereiten können.

08.06.2022 | Stand: 19:34 Uhr

Fast genau ein Jahr nach einem starken Hochwasser hat erneut ein Unwetter Weiler getroffen. Dutzende Keller, Tiefgaragen und Betriebsräume liefen voll Hagel und Wasser. Wir haben über das Thema Unwetter mit Kreisbrandrat Wolfgang Endres gesprochen.

Der Klimawandel erhöht nach Ansicht fast aller Fachleute die Gefahr von starken Unwetterereignissen. Deren Zahl steigt gefühlt auch im Westallgäu. Stimmt der Eindruck?

Wolfgang Endres: Wir haben lokal schon eine Zunahme solcher Ereignisse. 2021 hat es Weiler getroffen, außerdem mehrfach den Raum Heimenkirch, Opfenbach, Hergatz, 2020 Scheidegg. Dazu hatten wir in den letzten zehn Jahren immer wieder Starkschneefälle, die sich auf eine Woche konzentriert haben, und im Januar immer wieder Winterstürme, bei denen es dann auch Dächer abgedeckt hat. Ganz neu sind Unwetter aber nicht. Es hat sie schon immer gegeben. 1996 gab es beispielsweise in Lindenberg ein gewaltiges Hochwasser, als der Brennterwinkel überflutet wurde. Das war der Startschuss für den Bau von großen Regenrückhaltebecken, erst in Lindenberg, dann Scheidegg, Röthenbach und anderen Gemeinden.

Lesen Sie dazu auch: Unwetter in Weiler-Simmerberg: Hoher Schaden im Hotel Tannenhof

Wie hoch ist der Anteil der Einsätze, die mit Unwettern zu tun haben?

Lesen Sie auch

Extremwetter im Allgäu Schon wieder ein Unwetter und Starkregen im Allgäu: So können Hausbesitzer sich schützen

Endres: Für einzelne Wehren ist das schwierig zu beantworten. Wenn eine Wehr sechs Alarmeinsätze im Jahr hat und darunter zwei wegen Hochwasser sind, ist der Anteil natürlich sehr hoch. Durchschnittlich liegt er für den Landkreis aber bei 35 bis 40 Prozent, Tendenz steigend.

Unwetter-Einsätze haben es in sich für die Feuerwehren

Diese Einsätze sind personalintensiv, oder?

Endres: Ja, diese 35 bis 40 Prozent haben es in sich. In der Regel sind die Feuerwehren dann stark gefordert. Und was man noch dazu sagen muss: Ein Unwetter wie das in Weiler gilt als ein Einsatz, auch wenn mehrere Feuerwehren beteiligt waren.

Bilder wie im Winter: Am Pfingstwochenende sorgte starker Hagel in Teilen des Westallgäus für große Schäden.

In den Garagen der Feuerwehren stehen viele Löschfahrzeuge. Es brennt aber kaum noch. Müssen die Feuerwehren anders ausgestattet werden?

Endres: Das würde ich nicht sagen. Die modernen Löschfahrzeuge haben schon Tauchpumpen und Wassersauger an Bord. Zudem schaffen mehr und mehr Gemeinden Logistikfahrzeuge an, Lindau, Hege, Lindenberg, Simmerberg und die Werksfeuerwehren Liebherr-Aerospace und Cooper Standard haben sie schon, Scheidegg bekommt eins. Solche Logistikfahrzeuge werden zunehmen. Diese Feuerwehren können damit einfach Material auch für die Hochwasserbekämpfung in Rollcontainern verladen. Die eine oder andere Wehr wird noch mehr Tauchpumpen und Wassersauger anschaffen. Aber nicht jeder wird sie in großer Zahl benötigen. Wir brauchen keine Überrüstung.

Wolfgang Endres ist Kreisbrandrat im Landkreis Lindau. Bild: Olaf Winkler

Lesen Sie dazu auch: Im Sommer sind Wetterprognosen schwierig

Muss die Ausbildung der Feuerwehrmänner und -frauen geändert werden?

Endres: Nein. In der Grundausbildung bekommen sie alles mit, von der Brandbekämpfung bis zur technischen Hilfeleistung. Bei den Schulungen in den Wehren wird das dann immer wieder geübt und vertieft. Beispielsweise geht es da auch um das Thema Unfallverhütung.

Neues Fahrzeug für die Feuerwehr Oberreute ist auf Hochwasserschutz spezialisiert

Die Feuerwehr Oberreute soll vom Bund ein speziell für die Hochwasserbekämpfung ausgestattetes Fahrzeug bekommen. Das Auto ist vor Jahren bestellt worden. Wann kommt es?

Endres: Es soll heuer im Lauf des Jahres kommen, einen genauen Zeitpunkt habe ich aber nicht. Der Lkw ist unter anderem mit besonders starken Pumpen ausgerüstet. Gedacht ist er vor allem für den Katastrophenfall. Wenn beispielsweise in Passau Land unter ist, kann die Feuerwehr Oberreute mit diesem Fahrzeug angefordert werden. Aber wir können es natürlich auch im Landkreis einsetzen.

Bilderstrecke

Unwetter am Pfingstsonntag im südlichen Allgäu

1 von 16 2 von 16 3 von 16 4 von 16 5 von 16 6 von 16 7 von 16 8 von 16 9 von 16 10 von 16 11 von 16 12 von 16 13 von 16 14 von 16 15 von 16 16 von 16 Am Pfingstsonntag trafen Unwetter das südliche Allgäu. Starkregen und Hagel gingen nieder, es gewitterte stark. Fotos aus dem Westallgäu in unserer Galerie. Bild: Peter Mittermeier / Etienne le Maire Am Pfingstsonntag trafen Unwetter das südliche Allgäu. Starkregen und Hagel gingen nieder, es gewitterte stark. Fotos aus dem Westallgäu in unserer Galerie. Bild: Peter Mittermeier / Etienne le Maire 1 von 16 Bild: Peter Mittermeier / Etienne le Maire Bild: Peter Mittermeier / Etienne le Maire

Wie können sich Hausbesitzer auf solche Unwetter wie in Weiler einstellen?

Endres: Das ist schwierig. In jedem Fall sollte jeder prüfen, ob er eine Elementarschadenversicherung hat und was abgedeckt ist, beispielsweise auch eine PV- oder Solaranlage. Wenn jemand besonders gefährdet ist, kann er sich Dielen und Pflöcke anschaffen und damit im Fall der Fälle eine Barriere bauen. Man kann sich auch Sandsäcke kaufen und vorsichtshalber füllen, oder sich bei der Gemeinde erkundigen, ob sie welche zur Verfügung stellt. Es gibt auch Bürger, die sich eine Tauchpumpe und einen Schlauch angeschafft haben. Natürlich sollte man Kellerfenster schließen. Und in der Ruhe bleiben, wenn jemand die Feuerwehr alarmiert hat. Wir kommen so schnell wie möglich, auch wenn das im Einzelfall schon mal dauern kann. Die Zahl der Helfer ist begrenzt und wir können auch nicht alle Fahrzeuge einsetzen.

Hochwassereinsätze am Stück: Wieso Feuerwehren dennoch Autos für Brände bereithalten müssen

Warum nicht?

Wir müssen immer einen bestimmten Prozentsatz für zeitkritische Einsätze bereithalten. Das sind Brände und Unfälle. Da muss es sehr schnell gehen. Und bis ein Fahrzeug im Hochwassereinsatz alles wieder eingeräumt hat, vergehen schon zehn Minuten.

Nehmen wir an, Wasser steht im Keller. Wann sollte ein Hausbesitzer die Feuerwehr alarmieren und was kann er noch selber beseitigen?

Das kommt immer auf den Einzelfall an. Was ist im Keller gelagert? Sind wertvolle Güter in Gefahr? Droht einer Firma ein großer Schaden und stehen damit Arbeitsplätze auf dem Spiel? Etwas sollte aber grundsätzlich jeder berücksichtigen: So lange Wasser hineinfließt, sollte niemand in einen Keller. Die Lage kann sehr schnell kritisch werden. Dabei sind schon Menschen ertrunken.

Wo sind die Grenzen für die Feuerwehr?

Auch das hängt vom Einzelfall ab. Klar ist: wir übergeben keinen Keller trocken. Tauchpumpen saugen das Wasser bis auf wenige Zentimeter ab, danach ist in der Regel der Hausbesitzer gefordert.

Diskutiert wird ein Wiederaufbau der Sirenen, um die Bevölkerung alarmieren zu können. Halten Sie das für sinnvoll?

Ein klares Ja. Alle Gemeinden ohne Ausnahme benötigen Zivilschutzsirenen. Wir leben nicht nur was Unwetter angeht in einer anderen Situation als früher. Stichwort Extremunwetter. Und wir wissen nicht, was in den nächsten zehn Jahren auf uns zukommt – Trockenheit, Hochwasser, Stürme vielleicht Tornados. Die Natur zeigt uns, dass sie stärker ist. Es gibt zwar teilweise mobile Sirenenanlagen bei den Feuerwehren, die nützen aber nichts, wenn die Einsatzkräfte draußen sind.