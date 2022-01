Hagen-Hof bei Schlachters: Hier gedeihen Gemüse und Vertrauen

Der Hagen-Hof in Heimholz bei Schlachters verwirklicht das Konzept der Solidarischen Landwirtschaft. Was dahinter steckt und wer sich daran beteiligt.

10.01.2022 | Stand: 11:15 Uhr

Donnerstags herrscht auf dem Hagen-Hof in Heimholz bei Schlachters ein munteres Kommen und Gehen. Es ist der Tag, an dem die Mitglieder einer Verbrauchergemeinschaft ihren wöchentlichen Anteil an der Ernte abholen.

Sie wiegen selbst ab, was die Saison gerade hergibt und was ihnen zusteht: Kartoffeln, Zwiebeln, Sellerie, Grünkohl, Rote Beete und Endivien zum Beispiel. Markus und Sophia Hagen praktizieren auf ihrem Bio-Hof eine besondere Form der Direktvermarktung: die Solidarische Landwirtschaft (Solawi). Zusätzlich betreiben sie einen Hofladen mit Bio-Vollsortiment.

Markus und Sophia Hagen sind studierte Landwirte

Solidarische Landwirtschaft erfordert ein Umdenken. Denn dieses Konzept löst sich vom Preisdiktat des Marktes. „Verbraucherinnen und Verbraucher zahlen in der Solawi nicht für ein einzelnes Produkt, sondern finanzieren mit einem Monatsbeitrag alles, was es braucht, damit dieses Produkt zustande kommt“, erklärt Markus Hagen. Er ist Landwirtschaftsmeister, seine Frau Sophia hat Agarwissenschaften in Hohenheim studiert.

Im Februar 2017 starteten sie in die Solidarische Landwirtschaft und erweiterte den Milchviehbetrieb um Gemüseanbau. Im Freien und unter Folie wachsen jetzt rund 50 verschiedene Gemüsesorten.

Salat, Zucchini und mehr aus Schlachters

Die Salatköpfe, Tomaten, Zucchini, Kohlrabi und Co. sind jedoch nicht für einen anonymen Markt bestimmt, sondern für derzeit knapp 70 Anteilseignerinnen und -eigner aus der Region. Sie bilden eine Wirtschaftsgemeinschaft mit dem Hagen-Hof, zahlen einen monatlichen Beitrag und bekommen jeweils ein 70stel der wöchentlichen Ernte. (Lesen Sie auch: Kempterhof in Hergatz: Vom Verkauf im Hausgang zum Vollsortiment)

Das kann mal mehr sein, wenn alles gut läuft. Das kann auch mal weniger sein, falls beispielsweise Hagel den Salat zerfetzt. Das Risiko wird genauso solidarisch geteilt wie die Kosten und der Ertrag. Der Bonus für die Verbraucherinnen und Verbraucher: „Sie wissen, wo ihr Gemüse herkommt. Unsere Erzeugnisse sind absolut saisonal, regional, ökologisch, ohne Verpackung und fast ohne Transportkosten. Denn die meisten bilden Abholgemeinschaften“, erzählt Markus Hagen.

Der Hagen-Hof in Heimholz bei Schlachters war noch vor wenigen Jahren ein klassischer Milchviehbetrieb. Heute gehören Gemüseanbau, muttergebundene Kälberaufzucht und Bio-Heumilch zu den Merkmalen des Hofs. Bild: Ruth Eberhardt

Der Vorteil für den Betrieb: Er hat eine verlässliche Planungsgrundlage und ein geregeltes Einkommen. Dazu kalkulieren Markus und Sophia Hagen einmal im Jahr ihre Produktionskosten und ermitteln den Durchschnittswert eines Anteils.

Derzeit liegt er bei 90 Euro monatlich. Dieser Preis ist aber nicht fix. Es gibt Bieterrunden, bei denen jedes Mitglied auf einen Zettel schreibt, wie viel er oder sie monatlich für den Anteil Gemüse aufbringen kann oder will. Wichtig ist nur, dass das Jahresbudget von allen gemeinsam erreicht werden. „Damit gilt das Solidaritätsprinzip auch für die Beziehung der Verbraucherinnen und Verbraucher untereinander“, erklärt der Landwirt.

Solawi: Vertrauen und Transparenz ohne Rechtsform

Organisiert ist diese Gemeinschaft als loser Zusammenschluss ohne Verein oder sonstige Rechtsform. „Gegenseitiges Vertrauen und Transparenz spielen bei uns eine große Rolle“, sagt Markus Hagen. Der Hof befindet sich seit 1892 im Besitz seiner Familie. Heute leben hier vier Generationen: die Großmutter und die Eltern von Markus Hagen, er selbst und seine Frau Sophia sowie ihre drei Kinder. Das junge Landwirtspaar hat den Betrieb im Mai 2017 übernommen und bewirtschaftet ihn nach Bio-Standard ohne Verbandszugehörigkeit.

Den Milchviehbestand haben die beiden von 48 auf jetzt 28 Kühe reduziert und auf eine muttergebundene Kälberaufzucht umgestellt. Das heißt: Die Kälber werden nicht schon in den ersten Lebenswochen verkauft, sondern dürfen etwa vier Monate lang bei ihren Müttern bleiben und solange auch deren Milch trinken. Danach kommt der Nachwuchs im Sommer auf die Weide oder auf eine Alpe in Österreich.

Vom Kürbis bis zur Milch entstammt alles biologischer Wirtschaftsweise – zum Teil aus eigenem Anbau, zum Teil zugekauft. Bild: Ruth Eberhardt

Wenn die jungen Rinder 14 bis 16 Monate alt sind, werden sie geschlachtet. Diese Aufgabe übernimmt eine Metzgerei in Hohenweiler – alle zwei Monate zwei Tiere. Der Hagen-Hof vermarktet das Fleisch ebenfalls in Anteilen: Pro Tier werden 20 Pakete mit Braten, Gulasch, Hackfleisch, Steaks, Rouladen, Würstchen und Suppenknochen gepackt. Die Größe des Pakets variiert je nach Tier und liegt bei ungefähr sechs bis sieben Kilogramm.

Der Preis pro Anteil richtet sich also nicht nach dem Gewicht des Fleisches, sondern nach den Kosten für Aufzucht, Haltung, Arbeitsaufwand, Schlachtung und Verarbeitung. Wer sich dafür interessiert, kann sich in einen E-Mail-Verteiler aufnehmen lassen.

Muttergebundene Kälberaufzucht bringt Neues mit sich

Die muttergebundene Kälberaufzucht hat weitere Veränderungen zu Folge: Markus und Sophia Hagen haben damit begonnen, ihre Herde nach und nach auf eine Zweinutzungsrasse umzustellen. Dazu kreuzen sie ihre milchbetonte Holstein-Kühe mit dem Deutschen Schwarzbunten Niederungenrind. (Lesen Sie auch: "Forellenhof" - In Oberstaufen gibt es Fisch für Feinschmecker)

Es bringt weniger Milchleistung, ist aber für die Fleischproduktion interessanter. Im Stall stehen außerdem noch zwei Original Allgäuer Braunviehkühe, die ebenfalls als Zweinutzungsrinder gelten.

Keine Silage mehr für die Kühe in Schlachters auf dem Hagen-Hof

Die Milch ihrer Kühe hat die Familie Hagen bislang an die Karwendel-Molkerei in Buchloe geliefert. Auch dies hat sich geändert. Die Kühe bekommen jetzt keine Silage mehr, und die Wiesen werden nach EU-Bio-Standard bewirtschaftet und dafür auch zertifiziert.

Das Ergebnis ist Bio-Heumilch, die die Familie Hagen seit Anfang November an das Hofgut Ratzenberg in Lindenberg liefert. „Wir haben uns Schritt für Schritt in diese Richtung entwickelt“, erzählt Sophia Hagen. Die Bio-Milch gibt es ebenso wie Gemüse, Brot und viele weitere zugekaufte Bio-Produkte im Hofladen. Er ist donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet.