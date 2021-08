Hallenbad in Lindenberg: Noch im Rohbau wird das Becken gefüllt

Die größten Einzelteile sind 20 Meter lang und wiegen 27 Tonnen. Bei der Anlieferung gibt es unerwartete Probleme. Die Stadt hält aber an ihrem Zeitplan fest.

23.08.2021 | Stand: 19:24 Uhr

Wenn in einem durchgetakteten Prozedere mal ein Rädchen nicht in das andere greift, kann das ein gesamtes System ins Wanken bringen. Das gilt nicht zuletzt für eine Großbaustelle – wie beim neuem Hallenbad in Lindenberg. Bei der Anlieferung der Hauptträger für die Deckenkonstruktion am Montagmorgen war unerwartet Sand im Getriebe: Der Sattelschlepper mit dem ersten Teil hatte keine Lenkachse – und kam deshalb nicht auf der schmalen Zufahrt um die Kurve herum, um den Kran auf der Rückseite des Rohbaus zu erreichen. Erst nach vielem Hin und Her, Rangieren und Diskutieren gelang es, das erste Teil abzuladen. Gut vier Stunden später als geplant.

Anlieferung mit Hindernissen: Nicht alle Sattelschlepper kamen auf der Baustelle auf Anhieb ums Eck. Bild: Adi Ballerstedt

Doch trotz dieser Verzögerung – die Anlieferung der rund ein Dutzend Betonfertigteile, die aus der Nähe von Balingen (Zollernalbkreis) mit mehreren Lastwagen nach Lindenberg gebracht worden sind, war aus Sicht von Andreas Sutter ein „Meilenstein“ für die Baustelle. Denn mit einer Länge von rund 20 Metern und einem Einzelgewicht von fast 27 Tonnen sind es die größten Teile für das Gesamtpuzzle.

Insgesamt liegt die Baustelle „voll im Zeitplan“, sagt Sutter. Der Architekt ist im Bauamt für die Hochbau-Planung zuständig und begleitet das Millionen-Projekt für die Stadt. Das bestätigt auch Maximilian Westermeyer von der Baufirma Hebel – wenngleich die teils heftigen Regenfälle ihn und seine Crew nicht gerade Freudentänze aufführen lassen: „Wir hatten in den letzten Jahren schon schönere Sommer.“ Etwa ein Dutzend Bauarbeiter gehen im Moment täglich auf, am und im Rohbau ans Werk.

Lastwagen müssen zum Umladen nach Aitrach fahren

Am Montag kam in etwa die gleiche Anzahl an Lkw-Fahrern hinzu. Aufgrund der unerwarteten Hindernisse bei der Anlieferung stauten sich ihre schwer beladenen Sattelschlepper zunächst eine Weile lang am Mühlbach und in der Bräuhausstraße. Doch mit vereinten Kräften gelang es, die Situation zu lösen. Denn zumindest einige Lastwagen hatten die erforderlichen Lenkachsen. Auf sie konnte das Material letztlich umgeladen werden. Dafür mussten sie aber einige Extra-Kilometer fahren – nach Aitrach, gelegen zwischen Leutkirch und Memmingen.

Die Arbeiten schreiten abgesehen davon gut voran. Ein nächster Meilenstein ist Ende September geplant: Noch im Rohbau-Zustand wird das große Becken erstmals befüllt. Mehr als 500 Kubikmeter Wasser passen hinein – rund 2600 handelsübliche Badewannen. Zwei Wochen lang wird das Wasser im Becken bleiben, „damit die Last schon mal drin ist und es später keine Risse gibt“, sagt Sutter. Denn so kann sich die Konstruktion schon einmal setzen. Zudem sollen dadurch kleine Haarrisse im Beton geschlossen werden.

Die mächtigen Träger der Deckenkonstrutkion für das Hallenbad wiegen rund 27 Tonnen. Bild: Adi Ballerstedt

Lesen Sie auch

Baugewerbe Großbaustelle in Memmingen: Was es hier alles zu sehen gibt

Neben dem großen Schwimmbecken (25 x 12 Meter) gibt es auch – ganz neu in Lindenberg – ein Nichtschwimmerbecken (5 x 8 Meter), für das ebenfalls eine Probebefüllung geplant ist. Nicht notwendig ist sie hingegen für das vergleichsweise kleine Planschbecken (8 x 3 Meter).

Ebenfalls für September ist die Deckenabdichtung geplant, zudem die Montage von technischen Elementen wie Heizung, Lüftung und Sanitär. Ab Mitte Oktober soll laut Sutter die Glasfassade angebracht werden, im November zudem die Dämmung der Außenfassade.

Hallenbad in Lindenberg soll im Herbst 2022 fertig sein

Im Herbst 2022 soll alles fertig sein. Die Stadt rechnet mit Kosten in Höhe von 13,5 Millionen Euro. „Aktuell bewegen wir uns im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel“, sagt Sutter.

Das alte Hallenbad war im Dezember 1975 eingeweiht worden. Hochgerechnet kamen mehr als eineinhalb Millionen Besucher in all den Jahren, um zu schwimmen oder zu saunieren. Ende Februar 2020 hat die Stadt die Freizeitanlage geschlossen. Das Gebäude wurde entkernt und abgerissen. Der Neubau entsteht an der gleichen Stelle.