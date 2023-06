Hallenbad Lindenberg: So konnte sich die Stadt die Grünanlage leisten

Die Außenanlage beim Hallenbad in Lindenberg ist fertig. Was der Westallgäuer Baumverein dazu beigesteuert hat.

06.06.2023 | Stand: 11:58 Uhr

Ahornbäume, Liguster, Wildsträucher und eine Blütenwiese. Die Grünanlage am neuen Hallenbad in Lindenberg, das am 1. Mai eröffnet worden ist, ist fertig.

Das hat der Westallgäuer Baumverein beigesteuert

Laut Bürgermeister Eric Ballerstedt ist die Außenanlage durchaus „intensiver bepflanzt“ als zuvor. Möglich macht dies unter anderem der Westallgäuer Baumverein, der 2500 Euro beigesteuert hat. Das Geld hat die Stadt nicht für eine einzelne Anschaffung genutzt, sondern damit mehrere Anpflanzungen finanziert: die Wildsträucher am Parkplatz, die Ligusterreihen auf der Seite der Auffahrt und einige Bäume vor dem Hallenbad – darunter Kirsche und Ahorn.

Laut dem Vorsitzenden Johannes Buhmann (Gestratz) ist es ein großes Ziel des Vereins, nachhaltige Projekte zu fördern. „Das neue Hallenbad ist nicht nur wichtig für Lindenberger, sondern für den ganzen Landkreis“, sagt Ballerstedt. Dass der Baumverein mit seinen 1270 Mitgliedern das Projekt unterstützt, würde ihn sehr freuen und ein Zeichen setzen.

Was außerdem geplant ist

Zur Außenanlage gehört außerdem eine Blütenwiese, um die sich der Landschaftspflegeverband gekümmert hat. Für Fußgänger und Radfahrer wurde vor den Bauarbeiten eine Umleitungsbrücke über den Mühlbach gebaut. Von Anfang an war geplant, dass diese später den Willi-Führer-Steg hinter dem Drogeriemarkt dm ersetzen soll. Laut Ballerstedt steht dafür allerdings noch kein Termin fest. In Zukunft können Besucher das Hallenbad und den weiterführenden Fuß- und Radweg über die neu gebaute Auffahrt erreichen.

Insgesamt hat das Hallenbad rund 14 Millionen Euro gekostet. Weitere Ergänzungen der Außenanlage sind nach Angaben der Stadt vorerst nicht geplant.