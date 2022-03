Das Hallenbad in Lindenberg nimmt Gestalt an. Die Aqua-Cross-Anlage hängt schon über dem Becken. Wie plant die Stadt in Sachen Öffnungszeiten und Eintrittspreise?

20.03.2022 | Stand: 19:38 Uhr

Der Hallenbad-Neubau in Lindenberg (Landkreis Lindau) ist im Zeitplan. Zwar hart an der Grenze – aber noch im Plan. So zumindest beschreibt Andreas Sutter vom Bauamt der Stadt Lindenberg die Lage auf der Millionen-Baustelle.