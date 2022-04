Hasen, Eier und Blumen zieren den Kreisverkehr auf der Alpenstraße bei Scheidegg

Seit Jahren dekoriert ein Verein den Kreisel am Scheidegger Ortseingang immer passend zur Jahreszeit. Nun zieren ihn Ostermotive.

17.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Es ist ein Hingucker auf der Alpenstraße bei Scheidegg: Der Verkehrsverein hat den Kreisverkehr am Ortseingang der Marktgemeinde wieder österlich dekoriert. Große und kleine Hasen sind zu finden, Eier und bunte Blumen - alles aus Holz gefertigt. Der Verein dekoriert den Kreisverkehr seit Jahren passend zur Jahreszeit oder zu besonderen Ereignissen in Scheidegg.

Osterlich geschmückt ist der Kreisverkehr in Scheidegg. Bild: Mittermeier

Im Winter steht ein Adventskranz in der Mitte des Kreisels auf der Alpenstraße, an Fasching kostümierte Narren, an Ostern Hasen. In der Vergangenheit hat der Verein aber auch schon auf Musikfeste und Opernaufführungen hingewiesen.