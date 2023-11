Weg bei Unwetter verschüttet: Hausbachklamm ist gesperrt

Die Hausbachklamm in Weiler ist derzeit schlecht begehbar. Unwetter hat der wichtigsten touristischen Attraktion von Weiler-Simmerberg zugesetzt.

20.11.2023 | Stand: 17:51 Uhr

Touren durch die Hausbachklamm sind derzeit nicht so einfach möglich – zumindest im unteren Teil. Etwa einen Kilometer oberhalb von Weiler hat die Natur gezeigt, welche Gewalt sie entwickeln kann: Auf dem Abschnitt nach der Holzbrücke an der Steilwand liegen mehrere entwurzelte Bäume quer, die offenbar der Sturm herausgerissen hat, der vergangene Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Westallgäu wütete.

