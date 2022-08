Sintflutartiger Regen hat im benachbarten Vorarlberg einen Millionen-Schaden angerichtet. Aber wieso ist im Westallgäu nichts passiert? Experten nennen Gründe.

23.08.2022 | Stand: 17:58 Uhr

Rekordwerte in Vorarlberg: Noch nie hat es in Bregenz in so kurzer Zeit so viel geregnet wie am Freitag (19. August). Nur wenige Kilometer weiter blieb es ruhig: Weder in Lindau noch im Westallgäu gab es Überschwemmungen. Fachleute nennen dafür jetzt Gründe. Die Behörden in Vorarlberg ziehen zudem Bilanz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.