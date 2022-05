Heimenkirch: Halle wird früher frei

In der Tunrhalle kamen Flüchtlinge aus der Ukraine unter. Bald können Sportler dort wieder trainieren. Wieso die Halle früher frei wird als geplant.

25.05.2022 | Stand: 05:55 Uhr

Einen Monat früher als geplant, nämlich am 30. Juni, schließt die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge aus der Ukraine in der Doppelturnhalle in Heimenkirch. Das hat Bürgermeister Markus Reichart mitgeteilt. Ursprünglich war geplant, dass die Turnhalle bis Ende Juli vom Landkreis genutzt wird. „Ab dem 1. Juli findet die Aufnahme im Ankerzentrum in Augsburg statt“, sagt Reichart. Die Anzahl der Geflüchteten gehe zurück, weiß der Rathauschef. Reichart ist Vorsitzender des Bezirksverbandes Schwaben des Bayerischen Gemeindetages.

Aktuell sind 80 Flüchtlinge in der Halle untergebracht

Aktuell sind etwa 80 Menschen in der Turnhalle untergebracht, so Reichart. „Rund 40 werden nächste Woche in Wohnungen im Landkreis untergebracht“, sagt der Rathauschef. Insgesamt leben aktuell etwa 800 Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis. „Der Landkreis hat seinen Soll für die Aufnahme übererfüllt“, so Reichart.