Kokain im Sportheim: Reinigungskraft findet weißes Pulver auf dem Klo

Beim Putzen einer Sportheim-Toilette in Heimenkirch findet eine Reinigungskraft weißes Pulver. Wie sich herausstellt ist es Kokain.

26.09.2022 | Stand: 12:56 Uhr

In einem Sportheim in Heimenkirch hat eine Reinigungskraft Kokain gefunden. Beim Putzen der Toiletten fiel der Mitarbeitenden weißes Pulver in einem zusammengefalteten Papier auf. Sie verständigte daraufhin die Polizei. Ein Drogentest ergab, dass es sich bei dem Pulver um Kokain handelt.

Kokain auf Sportheim-Toilette gefunden: Polizei ermittelt

Die Beamten ermitteln nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Polizei bittet um Hinweise zum Besitzer unter der 08381/9201-0.

