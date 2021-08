Heimenkirch setzt auf Geschosswohnungsbau im Ortszentrum

Der Bauausschuss schaut sich das Gelände bei der Herz-Jesu-Heim-Straße an. Hier sollen drei Mehrfamilienhäuser entstehen. Für die Erschließung gibt es eine besondere Lösung.

19.08.2021 | Stand: 17:50 Uhr

Im April 2019 war dieses Baugebiet zum ersten Mal Thema einer öffentlichen Gemeinderatssitzung in Heimenkirch. Jetzt hat der Bauausschuss festgelegt, was die Gemeinde im Gebiet „Erweiterung Herz-Jesu-Heim-Straße“ ermöglichen soll: Geschosswohnungsbau in Form von drei Gebäuden auf dem nördlichen, also oberen Teil des Geländes. Nach vielen Diskussionen hatte der Gemeinderat das Vorhaben an den Bauausschuss verwiesen, dieser traf sich vor Ort, um die Situation in Augenschein zu nehmen. Schon im September soll der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss fassen.