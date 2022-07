Heimenkirch will dem Projekt im Libanon neuen Schwung geben

Eine Gruppe aus Heimenkirch reist in den Libanon, um die Beziehungen mit der Partnergemeinde Ghazzé zu stärken. Der geplante Bürgerpark geriet zuletzt ins Stocken.

Vor knapp fünf Jahren sind Delegationen aus Westallgäuer Gemeinden zum ersten Mal in den Libanon gereist. Sie hatten sich bereit erklärt, im Rahmen des Programms „Kommunales Know-how für Nahost“ des Entwicklungsministeriums Gemeinden im Libanon zu unterstüzten, die mit der Aufnahme und Versorgung geflüchteter Menschen aus Syrien stark belastet sind. Inzwischen gab es Projektideen, Besuche, Gegenbesuche und viel Austausch über Telefon und soziale Medien. Zuletzt sind die Projekte ins Stocken geraten. Eine Delegation aus Heimenkirch reist jetzt erneut in den Libanon, um einem Vorhaben Schub zu geben.

Heimenkirch hilft beim Neugestalten des Begegnungsorts

Ghazzé heißt die Kommune in der Bekaa-Ebene nahe der syrischen Grenze, der Heimenkirch beim Neugestalten ihres Bürgerparks zur Seite steht. Der Ort beherbergt tausende Geflüchtete aus Syrien in Camps und Privathäusern. Diesen Menschen wie auch den 6000 Einheimischen soll das sechs Hektar große Areal zur Erholung und Begegnung dienen.

In den vergangenen beiden Jahren ging jedoch nicht so viel voran, wie es sich die Heimenkircher gewünscht hätten. „Durch Corona ist das Projekt stagniert“, sagt Bürgermeister Markus Reichart. „Es ist schwierig, über Videokonferenzen die Dinge in die Tat umzusetzen.“ Zusätzlich erschweren die politische und die Wirtschaftskrise, die den Libanon seit 2019 massiv schwächen, das Planen und Handeln. Auch wechseln die Ansprechpartner vor Ort immer mal wieder. Der libanesische Architekt etwa, der den Planungsauftrag hatte, arbeitet inzwischen in den USA. „Bis seine Planunterlagen an den neuen Partner übermittelt waren, verging viel Zeit“, sagt Reichart. Damit die Wertschöpfung im Land bleibt, ist es Heimenkirch wichtig, einen libanesischen Architekten zu beauftragen. Expertise haben die Westallgäuer zudem in eigenen Reihen. Der Delegation, die am Sonntag nach Beirut fliegt, gehört die Heimenkircher Landschaftsarchitektin Maria Lindl an.

Heimenkirch hat ein Förderpaket schon abgewickelt

Das erste Förderpaket SSP1 (Schnellstarterpaket 1), in Höhe von 50.000 Euro hat Heimenkirch bereits abgewickelt. Neben dem Austausch zwischen Westallgäu und Bekaa-Ebene sowie Terminen vor Ort floss Geld auch in konkrete Maßnahmen. Mauern wurden abgerissen, um das Areal gestalten zu können und besser ans Dorf anzubinden. Fotos von Baumpflanzungen, die Heimenkirch erreichten, belegen Initiativen der Libanesen.

Auch das zweite Förderpaket (SSP2) über 250.000 Euro wurde bewillig. Mit einem Teil der Summe wurden Planungen, schattenspende Pavillons und Picknickmobiliar für den Park bezahlt. Der nächste Schritt laut Maria Lindl: „Wir wollen die größere Baustelle anschieben.“ Unter anderem gehe es um Wassermanagement, denn in Ghazzé gibt es im Winter häufig Überflutungen. „Wir stellen unseren Partnern vor, wie wir mit so etwas umgehen, zum Beispiel über Versickerungen.“

Dem Bürgermeister von Heimenkirch geht es um mehr

Das Umsetzen der gemeinsam gefassten Pläne ist eines der Ziele der anstehenden einwöchigen Reise. Reichart formuliert ein weiteres Anliegen so: „Wir wollen den Beziehungen zwischen den Kommunen Schwung verleihen – damit unsere Gesellschaft sensibel bleibt und die Krise dort drüben nicht vergisst.“