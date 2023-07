Diese Themen beschäftigen derzeit die Gemeinde Hergatz

Dorfplatz, Grundschule und anderes: Der Hergatzer Rathauschef Oliver-Kersten Raab berichtet über Handlungsbedarf an mehreren Stellen.

26.07.2023 | Stand: 09:32 Uhr

Im Vorjahr waren es exakt 21 Besucher, die zur Bürgerversammlung in Hergatz kamen – diesmal erkannte Bürgermeister Oliver-Kersten Raab eine Steigerung. Zu Recht, denn es waren 30 Personen, die vor ihm in der Turn- und Festhalle in Maria-Thann Platz genommen hatten. Dennoch: Das Interesse an der Kommunalpolitik bleibt gering. Dabei gibt es zahlreiche Themen, die anstehen, wie der 80-minütige Bericht des Rathauschefs zeigte.

