Darum hat der Zirkus Serano ein Herz fürs Allgäu

Seit zehn Jahren tourt der Zirkus Serano durchs Allgäu. Dieses Wochenende tritt er in Hergatz auf. Warum Marco Serano und seine Familie an der Region hängen.

01.06.2023 | Stand: 20:04 Uhr

Kamele grasen auf der Wiese zwischen der Bundesstraße und dem Bahnhof in Hergatz. Vor ihnen steht ein rotes Zelt, umgeben von Wohnwagen. An einer Straßenlaterne hängt ein Plakat: „Zirkus Serano – Das Allgäuer Original“. An diesem Wochenende wird der Zirkus hier drei Vorstellungen geben.

Zirkusdirektor Marco Serano und seine Familie hängen – untypisch für einen Zirkus – sehr an einer Region. Seit ihrer Gründung vor zehn Jahren, spielen sie nur im Allgäu und im nahen Randgebiet. Seinen Sitz hat der Zirkus in Marktoberdorf, Marco Serano ist sogar in Leutkirch geboren. Inzwischen kennen sie die Landwirte und Firmen vor Ort, bei denen sie Wasser, Strom und Futter für die Tiere kaufen können. Auch treue Fans haben sie hier gewonnen: „Wir kennen viele Großeltern, die mehrmals im Jahr mit ihren Enkelkindern kommen“, sagt Marco Serano.

Das bietet der Zirkus Serano

Er und seine Frau Laiana kommen beide aus Zirkusfamilien und gestalten zusammen mit ihren gemeinsamen Kindern Jernando und Shania das Programm. Der Chef selbst wirft Messer auf Zielscheiben, spuckt Feuer und balanciert Schubkarren auf seinem Kinn. Seine Frau tanzt Hula-Hoop, Jernando und Shania treten als Clowns oder Akrobaten auf. „Man muss den Leuten immer etwas Neues bieten, damit sie wieder kommen“, sagt Serano. Darum hat er seit neuestem drei Artisten angeheuert, die sowohl Akrobatik-Kunststücke vorführen, als auch jonglieren.

Marco Serano beherrscht außerdem die Tierdressur. Pferde, Lamas, Ziegen und Kamele – sie folgen alle seinem Kommando. Insgesamt gehören zu dem Zirkus 25 Tiere. Gerade grasen sie noch friedlich auf der Wiese, in der Manege werden sie verschiedene Kunststücke zum Besten geben.

Unsicherheit im Beruf durch Corona-Pandemie

„Erst durch Corona habe ich gemerkt, wie unsicher unser Job sein kann“, sagt der Zirkusdirektor. Viele Menschen hätten ihm geraten, während der langen Aufführungspause um Spenden zu bitten. Er habe aber lieber als Lkw-Fahrer gearbeitet. Als Vorstellungen wieder möglich waren, sei die Eingewöhnung anfangs etwas schwierig gewesen. „Da ist es hilfreich, wenn man die Leute hier schon kennt.“

Auch wenn er sich in den Dörfern am wohlsten fühlt, will Serano zukünftig mehr in Städten aus der Region aufzutreten. Ganz aus dem Allgäu raus möchte der Zirkusdirektor jedoch nicht. Eigentlich habe er dieses Jahr geplant, weiter über den Tellerrand zu schauen. „Aber ab Biberach habe ich die Kuhglocken nicht mehr gehört und wusste, ich kann nicht weg.“

Am Wochenende gibt der Zirkus drei Vorstellungen: Freitag und Samstag jeweils um 16 Uhr und Sonntag um 11 Uhr. Der nächste Halt für die Familie ist Schlachters.