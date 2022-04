Osterhase in Hergensweiler geklaut - und ein paar Tage später wieder aufgetaucht

Eine Osterhasenfigur wird in Hergensweiler am Ostersonntag vom Verkehrskreisel geklaut. Nur wenige Kilometer entfernt taucht sie zwei Tage später wieder auf.

Es war ein Schock am Ostersonntag: Der Osterhase am Kreisel in Hergensweiler ist weg. Aufgestellt hat ihn am Samstag vor Palmsonntag der Gartenbauverein. Und eine Woche später war er weg. Nun ist die Figur wieder aufgetaucht: Auf einem Kreisverkehr in der rund fünf Kilometer entfernten Nachbargemeinde Neuravensburg. „Ein dummer Scherz“, findet Achim Donner, Vorsitzender des Vereins. Anzeigen will er den Diebstahl dennoch nicht. „Ich glaube nicht, dass das etwas bringt.“

Die Gemeinde wirbt am Ortseingang mit dem Slogan „Tor zum Bodensee“, darunter schaukelte der Hase an zwei Seilen. Im letzten Jahr grüßte die etwa 1,50 Meter hohe Figur erstmals Rad- und Autofahrer vom Kreisverkehr aus. „Wir sind ja immer bedacht, das Dorf zu verschönern“, sagt der Vorsitzende. Dass das damit gelungen war, hatten die Menschen in Hergensweiler schon 2021 in Gesprächen bestätigt, erinnert er sich.

Osterhase stand seit einer Woche auf dem Kreisel in Hergensweiler

Seit dem Samstag vor Palmsonntag stand der Osterhase nun auch in diesem Jahr wieder dort. Federführend steht Sabine Wagner hinter dem Projekt, aber mit dabei sind natürlich auch viele weitere Helfer im Verein, sagt Achim Donner. „Da kommt man arbeitsmäßig schon auf ein paar Stunden“, weist er auf das Engagement der Ehrenamtlichen hin.

Dabei ist der Vereinsvorsitzende bei allem Unglück noch froh, dass sich niemand verletzt hat: „Die Täter haben die Sicherungsstahlseile durchgeschnitten.“ Die hingen runter und hätten bei mehr Wind vielleicht sogar jemandem weh tun können.

Am Dienstag kam dann die gute Nachricht: „Eine Frau hat mich angerufen und gesagt, dass sie den Hasen gefunden hat“, berichtet Donner. Abgesehen von ein paar Flecken soll die Figur noch intakt sein, sagt Donner. Gesehen hat er sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. „Die Frau, die ihn gefunden hat, bringt den Hasen heute Abend vorbei.“ Die Figur passe auf den Beifahrersitz. „Wir freuen uns sehr, dass er wieder da ist“, sagt Donner.

Über Facebook hatte der Verein nach seinem Hasen gesucht. Und auch angeboten, dass man ihn ganz anonym zurückbringen könne, etwa indem man ihn auf die Bank vor dem Vereinsheim lege.

Wieder aufgestellt wird der Osterhase dieses Jahr allerdings nicht mehr: „Ostern ist ja vorbei“, sagt Donner. Doch im nächsten Jahr will der Gartenbauverein um die Osterzeit die Menschen wieder mit der Hasenfigur begrüßen. Und dann wird er, so hofft Donner, auch am Ostersonntag noch dort stehen.

