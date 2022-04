Hilfe für Menschen aus der Ukraine: Heimenkircher Bürgermeister dankt freiwilligen Helferinnen und Helfern

Markus Reichart lobt das Engagement in Heimenkirch für Geflüchtete aus der Ukraine. Und er sieht Herausforderungen: "Das wird unsere Gesellschaft verändern."

19.04.2022 | Stand: 19:45 Uhr

Ein großes Lob hat Bürgermeister Markus Reichart bei der Gemeinderatssitzung den Frauen und Männern ausgesprochen, die sich in Heimenkirch um geflüchtete Menschen aus der Ukraine kümmern. Zugleich wies er auf die vielfältigen Aufgaben hin, die der Gemeinde und der gesamten Gesellschaft noch bevorstünden.

Viel Engagement für Geflüchtete rund um die Turnhalle Heimenkirch

„Es ist der Wahnsinn, was da geleistet wird, und es ist richtig viel Arbeit“, sagte Reichart über das ehrenamtliche Engagement in Heimenkirch. Er meinte damit sowohl die Betreuung von Menschen, die für einige Tage in der Erstaufnahmeeinrichtung in der Schulturnhalle untergebracht sind, wie auch den Einsatz rund um die Kleiderkammer in der Alten Turnhalle und die Unterstützung der etwa 20 Geflüchteten, die in Wohnungen in Heimenkirch untergekommen sind.

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Landratsamt, Allgäu Medical, Security, Rotem Kreuz sowie Hausmeister Hubert Kolb „machen einen super Job“ rund um die Schulturnhalle, ergänzte Reichart, „obwohl viele am Limit laufen“. Aktuell fehle es an psychologischer Betreuung für die Geflüchteten. „Viele sind schwer traumatisiert.“ Reichart rechnet damit, dass von den Menschen aus der Ukraine viele in Deutschland bleiben. „Andere wollen heim, sitzen aber fest.“ Über die Folgen des Kriegs in der Ukraine für Kommunen in Deutschland sagte der Bürgermeister, der auch Bezirksverbandsvorsitzender des Bayerischen Gemeindetags Schwaben ist: „Uns stehen Riesenherausforderungen bevor.“ Die ukrainischen Kinder haben in Deutschland einen Anspruch auf Betreuung.

Kinder aus der Ukraine: In Kitas in Heimenkirch herrschen beengte Verhältnisse

In den Heimenkircher Kindertagesstätten herrschten schon jetzt „beengte Verhältnisse“, außerdem stiegen die Geburtenzahlen. Zwar ist mittelfristig eine Erweiterung der gemeindlichen Kita vorgesehen, aktuell seien aber „die Materialien am Bau knapp und die Auftragsbücher der Handwerker voll“, gab Reichart zu bedenken. „Was mir aber noch mehr Sorgen macht ist die Frage, ob wir genug Betreuungspersonal in den Kitas haben“, ergänzte er.

Reichart sprach auch die wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs an. „Die Rohstoffe werden teurer, wir steuern auf eine große Inflation zu.“ Für ihn ist klar: „Unser Lebensstandard wird sinken, auch wir im heimeligen Heimenkirch werden Abstriche machen müssen.“ Allerdings: „Wir kommen von einem relativ hohen Niveau.“

Reichart sprach von einem mehrere Jahre dauernden Prozess, der die Gesellschaft verändern werde. „Wir können dazu beitragen, dass es eine Veränderung zum Positiven ist.“

