Hilfe für Ukraine: Geschäfte in Lindenberg sammeln Geld für die Ukraine

Rund 20 Betriebe in Lindenberg beteiligen sich an der Aktion. Sie spenden einen Teil ihres Umsatzes und stellen Spendenkasse auf. Wofür das Geld verwendet wird.

09.03.2022 | Stand: 11:27 Uhr

Das erste Geld ist schon in den Sparschweinen gelandet, obwohl diese noch gar nicht offiziell aufgestellt worden sind. Direkt nach dem Fototermin für diesen Beitrag kam zufällig ein Mann an der Buchhandlung vorbei. Er fragte, ob Geld für die Ukraine gesammelt werde – und holte ohne zu zögern ein paar Münzen aus seinem Portemonnaie. Er habe zwar schon fünf Flüchtlinge bei sich aufgenommen, gebe aber gerne etwas, sagte er.

Diese kleine Begebenheit zeigt: Die Menschen im Westallgäu wollen den Menschen in der Ukraine helfen. Und so hat auch die Leistungsgemeinschaft Lindenberg eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Am Freitag und Samstag (11./12. März) sammeln die Einzelhändler und Dienstleister in der Stadt zugunsten des Bündnisses „Deutschland hilft – Nothilfe Ukraine“, zu dem sich bundesweit mehr als 20 Hilfsorganisationen zusammengeschlossen haben.

„Gemeinsam erreichen wir mehr“, ist sich Simone Kitz sicher. Die Buchhändlerin und ihr Mann Mario haben eine persönliche Verbundenheit zur Stadt Kiew und den Menschen dort. Sie sind auch die Ideengeber der Aktion in Lindenberg. Schnell konnten sie ihre Kollegen der Leistungsgemeinschaft dafür gewinnen.

Leistungsgemeinschaft Lindenberg sammelt Spenden für Ukraine

Rund 20 Betriebe beteiligen sich daran. Sie werden am Freitag und Samstag, in der Regel die umsatzstärksten Verkaufstage und die Tage, an denen die Frequenz in der Stadt am größten ist, einen Teil ihres Umsatzes spenden. Wie viel, das entscheidet jeder selbst. „Das können wir nicht für alle festlegen“, sagt Modehändler Karl Bufler. Er selbst wird beispielsweise fünf Prozent seines Umsatzes spenden.

Simone Kitz von Buch Netzer hingegen definiert einen bestimmten Teil ihres Sortiments für die Aktion, zum Beispiel Bücher oder Stirnbänder. Sie hatte bereits in den vergangenen Tagen eine Verkaufs- und Sammelaktion für die Ukraine – und rund 7000 Euro erzielt. „Damit hätte ich nicht gerechnet. Durch Spenden kam sogar mehr Geld zusammen als durch den Schnäppchenmarkt“, sagt Kitz.

Einen anderen Ansatz hat Daniel Haisermann gewählt. Sein Sportgeschäft hat gezielt größere Mengen an Waren wie Schlafsäcke, Rucksäcke, Stirnlampen oder Campingausrüstung eingekauft – alles Dinge, die in der Ukraine benötigt werden. Sobald ein Kunde an den beiden Aktionstagen für einen bestimmten Warenwert einkauft, spendet Haisermann einen der Gegenstände an die Menschen in Not. Ab 50 Euro zum Beispiel eine Taschenlampe, ab 400 Euro einen Rucksack.

Hilfe für Ukraine: So können die Kunden spenden

Die Hilfsaktion beschränkt sich aber nicht nur auf die beiden Verkaufstage. Parallel dazu werden die Geschäfte auch Sparschweine aufstellen, in die Kunden zusätzlich etwas reinwerfen können. Sie werden von der Volksbank zur Verfügung gestellt, die die Einnahmen der Aktion auch bündeln und die Spenden aus Lindenberg an die Aktion „Deutschland hilft“ weiterleiten wird.

