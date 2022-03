Wie Westallgäuer den Menschen aus der Ukraine helfen können

In der Ukraine herrscht Krieg. Viele Menschen haben ihre Heimat verlassen. Wie Menschen im Westallgäu helfen können und Infos vom Landratsamt finden Sie hier.

03.03.2022 | Stand: 15:49 Uhr

Russland hat die Ukraine angegriffen. Es herrscht Krieg in Europa. Aktuelle Infos zum Ukraine-Krieg finden Sie laufend in unserem Newsblog. Viele Menschen in der Region möchten helfen und die Ukrainerinnen und Ukrainer unterstützen. Eine Übersicht mit Hilfsmöglichkeiten im Landkreis Lindau und Tipps für Westallgäuer und Westallgäuerinnen finden Sie hier.

Geld spenden

Mit Geldspenden können Allgäuer und Allgäuerinnen in der Ukraine helfen. Hier finden Sie eine Übersicht über verschiedene Organisationen aus der Region und aus Deutschland, durch die man Hilfsprojekte in der Ukraine finanziell untersützen kann.

Unterkünfte im Landkreis Lindau stellen und dolmetschen

Wer Ukrainisch spricht und sich dem Landratsamt Lindau als Dolmetscher oder Dolmetscherin zur Verfügung stellen möchte, kann sich per E-Mail hier melden: fluechtlingsbetreuung@landkreis-lindau.de.

Diese Stelle koordiniert auch die Unterbringung von Geflüchteten im Landkreis. Wer Platz hat und bereit ist, Ukrainer und Ukrainerinnen aufzunehmen oder selbst eine Unterkunft benötigt, kann sich dort melden.

Private Initiativen, die Menschen an der Grenze abholen und bei sich im Landkreis Lindau unterbringen möchten, sollen sich bitte ebenfalls mit der Flüchtlingsbetreuung unter oben genannter E-Mail-Adresse melden. Von 8 bis 14 Uhr können den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Fragen gestellt und Termine ausgemacht werden - auch am Wochenende. (Lesen Sie auch: Krieg in der Ukraine: So hilft der Landkreis Lindau den Menschen in Not)

Geflüchtete im Westallgäu bei ihrer Ankunft unterstützen und vermitteln

Lesen Sie auch

Krieg in der Ukraine So können Allgäuer den Menschen in der Ukraine helfen

Wie das Landratsamt Lindau in einer Pressemitteilung schreibt, sind bislang (Stand: Donnerstag, 3. März) keine Geflüchteten aus der Ukraine im Landkreis offiziell registriert worden. Das liege daran, dass Menschen teils über private Initiativen ins Westallgäu gekommen sind und dort bei Freunden und Bekannten unterkommen. Wichtig sei, dass sich die Menschen, die aus der Ukraine im Allgäu ankommen, sich im Ankerzentrum in der Aindlinger Straße 16, 86167 Augsburg registrieren.

Das ist Voraussetzung dafür, um auf lange Sicht Leistungen zu erhalten und sich länger in Deutschland aufhalten zu können. Die Geflüchteten müssen sich nur im Ankerzentrum registrieren und werden nicht dort untergebracht, wenn sie keine Unterkunft benötigen. Wer bereits eine Unterkunft im Landkreis Lindau hat, kann zur Registrierung einen Termin im Ankerzentrum ausmachen unter Telefon 0821/3273910. Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag, 8 bis 17 Uhr

Freitag, 8 bis 14 Uhr

Zudem bittet das Ausländeramt des Landkreises Lindau darum, sich zu melden, damit klar ist, wie viele Menschen aus der Ukraine sich aktuell im Landkreis aufhalten. E-Mail: auslaenderamt@landkreis-lindau.de. Dort werden auch Fragen zum Aufenthalt in Deutschland beantwortet.

(Lesen Sie auch: Sänger aus Lindau schreibt ein Lied für ein ukrainisches Baby)

Kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".