Das war der historische Salzzug von Immenstadt nach Simmerberg

Zehn Kutschen und Fuhrwerke ziehen von Immenstadt über Oberstaufen nach Simmerberg. Was auf und neben der knapp 26 Kilometer langen Strecke geboten war.

09.07.2023 | Stand: 18:08 Uhr

Zehn Fuhrwerke und Kutschen und knapp über 20 Reiterinnen und Reiter sind am Samstag von Immenstadt nach Simmerberg gefahren: auf der Route des historischen Salzzugs. Mit der Fahrt, die von verschiedenen Veranstaltungen an der Strecke umrahmt wurde, sollte an die Zeit erinnert werden, in der Salz aus Hall in Tirol auf Salzstraßen durch das Tannheimer Tal und das Allgäu an den Bodensee transportiert wurde. In Simmerberg befand sich eine von vielen Salzfaktoreien, wo sich Mensch und Tier am Ende von Tagesetappen stärken konnten. Dort wurde außerdem auch das Salz umgeladen.

