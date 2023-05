Hoher Pegelstand nach vielen Regenfällen: Brückenabriss bei Wangen-Herfatz verzögert sich

Der Abriss der Brücke über die Untere Argen bei Wangen-Herfatz verzögert sich. Laut Regierungspräsidium Tübingen liegen die Arbeiten aber insgesamt im Zeitplan.

19.05.2023 | Stand: 13:00 Uhr

Seit Anfang 2023 lässt das Regierungspräsidium Tübingen die Brücke über die Untere Argen bei Wangen-Herfatz erneuern. Die Arbeiten liegen laut Pressemitteilung im Zeitplan.

Vor dem eigentlichen Abbruch muss allerdings die Untere Argen überdeckt werden. Dazu werden vier Stahlrohre verlegt, damit das Wasser abfließen kann. Anschließend dienen diese Rohre als Auflager für Stahlplatten. Mit dem Auslegen dieser Stahlplatten wird eine Fahrebene für das Abbruchgerät unter der Brücke geschaffen. Der Brückenüberbau kann danach schnell abgebrochen und das Abbruchgut kontinuierlich beseitigt werden. Voraussetzung für diese Arbeiten sei ein niedriger Wasserstand. Dieser wird sich laut der Behörde nach jetziger Prognose voraussichtlich erst wieder zum Ende dieser Woche einstellen.

Nach den vielen Regenfällen sei eine gewisse Zeit mit geringem Niederschlag zum Abklingen des Pegelstands erforderlich. Die Arbeiten an der Brücke werden in Absprache mit dem tätigen Bauunternehmen und den beteiligten Stellen schnellstmöglich fortgesetzt.

Die Baustelle beziehungsweise die damit verbunde Sperrung der B32 hat erhebliche Behinderungen für den Verkehr zwischen Wangen und der Kreisstadtzur Folge. Während der gesamten Bauzeit - also voraussichtlich bis Ende des Jahres - ist die B32 im Bereich der Brücke in Herfatz voll gesperrt. Der Verkehr von Ravensburg kommend wird laut Regierungspräsidium ab Geiselharz über die Schomburger Straße und Primisweiler in Richtung Wangen umgeleitet, während der Verkehr von Wangen in Richtung Ravensburg über die Autobahn rollen wird. Das bedeutet, Kfz müssen aus Wangen zunächst Richtung Leutkirch zur Autobahnauffahrt Wangen-Nord fahren, die Autobahn Richtung Lindau nehmen und sie über den Anschluss Wangen-West bei Herfatz wieder verlassen. Der Autobahnverkehr nach Wangen von Lindau kommend wird an der Anschlussstelle Weißensberg auf die B12 in Richtung Wangen geleitet. Der Autobahnverkehr aus Memmingen kommend erreicht Wangen nur noch über die Anschlussstelle Wangen-Nord.