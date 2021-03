Der Familienbetrieb aus Oberreute stellt am Firmensitz die Weichen für die Zukunft. Warum die Erweiterung nötig ist und warum der nächste Sohn einsteigt.

28.03.2021 | Stand: 11:48 Uhr

Die Bagger sind am Werk. Die Zimmerei Behmann in Oberreute hat mit dem Bau einer neuen Halle im Ortsteil Beule begonnen. Sie ist für den Holzrahmenbau gedacht, vor allem aber als Lager. Und: Mit Manuel Behmann übernimmt ein weiterer Vertreter der dritten Generation Führungsaufgaben in dem Familienbetrieb. „Wir sind für die Zukunft gut aufgestellt“, sagt Firmenchef Wolfgang Behmann.