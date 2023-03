Einst Kult-Club in Lindau: Alte Klebstofffabrik lebt als Partytempel auf

Im früheren Techno-Tempel "Dome" in Lindau finden jetzt Ü30-Partys statt. Was die Macher der Partyreihe "Hot like Beats" in der alten Fabrik noch so vorhaben.

14.03.2023 | Stand: 11:58 Uhr

Wer kann sich noch an die Zeiten erinnern, als das Dome in Lindau ein Techno-Tempel war, zu dem die Fans aus nah und fern angereist waren? Die Zeiten sind längst vorbei, aber das Team um Pierre Rudolph, Markus Endres und Michael Lindenbacher, die Macher hinter der im Allgäu längst bekannten Partyreihe „Hot like Beats“, hat mit ihrem neuen Ü30-Clubbing der ehemaligen Klebstofffabrik Leben wieder eingehaucht.

