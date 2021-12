„Hunger nach Diskussion" - SPD Lindenberg rüstet sich für die nächsten Jahre

Die SPD Lindenberg hat Schwerpunkte für die nächsten Jahre erarbeitet etwa für Familien, Mobilität und Klima. Doch was haben die Kommunalpolitiker konkret vor?

30.12.2021 | Stand: 10:04 Uhr

Der Lindenberger SPD-Ortsverein geht mit einem neuen und deutlich verjüngten Vorstand die nächsten Jahre an. Er will den Schwung des Wahlerfolges auch vor Ort nutzen. In einer Klausur hat er sich Schwerpunkte der politischen Arbeit gesetzt: Familie, Umwelt, Klimaschutz, Mobilität und Stadtentwicklung. Es ist Programm für die nächsten beiden Jahre. „Der Hunger nach Diskussionen ist da“, hat der Ortsvorsitzende Andreas Strehlke bei der Klausur bemerkt. Deren Ergebnisse hat er zusammen mit seiner Stellvertreterin Franziska Wiedemann in einem Pressegespräch vorgestellt.