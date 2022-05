Wer wird die neue deutsche Hutkönigin? Fünf Kandidatinnen treten zur Wahl in Lindenberg an

In Lindenberg wird am 22. Mai eine neue Deutsche Hutkönigin gewählt. Zehn Frauen kamen zum Casting. Doch nur fünf von ihnen dürfen mit auf den Huttag.

08.05.2022 | Stand: 18:33 Uhr

Sie alle verbindet eines: die Liebe zum Hut. Ein Panamahut, ein selbstgefertigtes Modell der Oma, ein schlichtes Exemplar in schwarz oder ein dunkelblauer Hut mit ausladender Krempe – alle Kandidatinnen kamen am Freitag zum Casting für die Wahl zur Deutschen Hutkönigin mit einer besonderen Kopfbedeckung. Zehn Frauen stellten sich der Jury vor, fünf von ihnen dürfen sich am Huttag am 22. Mai dem Publikum und einer Jury vorstellen (siehe unten). (Lesen Sie auch: Neue Hutkönigin gesucht: Diese Kriterien müssen die Kandidatinnen erfüllen)

