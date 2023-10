Neustart für die Iberglifte in Maierhöfen rückt näher

Maierhöfen zahlt dem Verein zum Erhalt der Iberglifte 10.000 Euro für einen späteren Rückbau der Anlagen. Der Verein will den Betrieb im Winter aufnehmen.

09.10.2023 | Stand: 19:30 Uhr

Der Neustart der Iberglifte ist wieder ein Stückchen näher gerückt. Die Gemeinde Maierhöfen wird dem „Verein zum Erhalt der Iberglifte“ einen Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro zur Verfügung stellen. Das hat das Gremium mit 7:5 Stimmen beschlossen. Gedacht ist das Geld als Sicherheit für einen möglichen Rückbau in späteren Jahren. Der Verein will den Betrieb möglichst bereits im kommenden Winter aufnehmen. „Wir stehen kurz vor der Frage, erwerben wir den Lift oder nicht“, sagte Moritz Sontheim vom Vorstandsteam des Vereins in der Ratssitzung.

