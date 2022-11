Gewerkschafter der Metall- und Elektroindustrie im Allgäu hoffen auf ,,vernünftiges Ergebnis" der fünten Verhandlungsrunde. Was genau sie fordern.

17.11.2022 | Stand: 12:46 Uhr

Lindenberg. „Wir brauchen die acht Prozent in unserem Geldbeutel“, machte am Donnerstagvormittag Jasmin Steinert, zweite Bevollmächtige der IG Metall Allgäu, die Forderung nach Tariflohnerhöhung in der Elektro- und Metallindustrie auch vor 250 Beschäftigten von Liebherr Aerospace in Lindenberg deutlich. Insbesondere in der Krise sei es wichtig, die Kaufkraft der Arbeitnehmer aufrecht zu erhalten, „die Inflation darf den Lohn nicht auffressen“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.