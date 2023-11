IHK im Landkreis Lindau hat gewählt: Rolf Thomann neuer Regionalvorsitzender

Die IHK im Landkreis Lindau hat gewählt: Das neugewählte Gremium hat die Firma Smartvision in Weiler besichtigt. Was das Unternehmen in neuen Räumen fertigt.

12.11.2023 | Stand: 09:49 Uhr

Rolf Thomann, Geschäftsführer der Thomann GmbH (Lindau und Hergatz) ist neuer Vorsitzender der Regionalversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK). Im Sommer hatten die IHK-Mitglieder das 24-köpfige Gremium neu gewählt. Dafür hatte der bisherige Regionalvorsitzende Thomas Holderried von der Scheidegger Demmel AG nicht mehr kandidiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.