Illegale Corona-Party in Lindenberg: Polizei findet Drogen

In Lindenberg ist eine illegale Corona-Party aufgeflogen. Die Partygäste verstießen aber nicht nur gegen die aktuell geltenden Corona-Regeln.

22.01.2021 | Stand: 13:43 Uhr

Am Donnerstagabend erhielt die Polizei den Hinweis, dass in einer Wohnung in Lindenberg eine Party mit mehreren Gästen stattfinden würde. Wie die Polizei vor Ort berichtete, feierte wohl ein 22-Jähriger gemeinsam mit drei Freunden im Alter von 20 bis 21 Jahren in seiner Wohnung. Zwei Partygäste hatten sich bei der Kontrolle laut Polizei hinter der Badezimmertür versteckt.

Eine Party - zwei Anzeigen

Während der Kontrolle rochen die Polizisten Marihuana. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden sie eine geringe Menge davon und stellten es sicher. Die Polizei erstattet nun Anzeige wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Außerdem verstießen alle Partygäste gegen die aktuell geltenden Corona-Kontaktbeschränkungen. Daher erwartet sie eine zweite Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

