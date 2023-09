Drei Leichen innerhalb weniger Tage entdeckt

93-jähriger Segler tot aus dem Bodensee geborgen. Polizei Wangen meldet zwei Todesfälle.

20.09.2023 | Stand: 17:44 Uhr

In dieser Häufigkeit gibt es das im Westallgäu zum Glück nur ganz selten: Die Polizei vermeldet drei Todesfälle innerhalb weniger Tage. Ein Fall hat sich am Bodensee ereignet, zwei in Wangen.

