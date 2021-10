Im Gewerbepark Edelweiß: Weißensberg bekommt ein Fitnessstudio

Investor Thomas Baller will eine Lagerhalle im Gewerbegebiet zu einem Fitnesscenter umbauen. Dafür nimmt er viel Geld in die Hand. Wann die Eröffnung geplant ist.

29.10.2021 | Stand: 09:48 Uhr

Fitnessstudios boomen seit Jahren, doch in der Gemeinde Weißensberg gibt es bislang noch keines. Das dürfte sich aber bald ändern. Thomas Baller, Inhaber der Firma Baller Immobilien (Weißensberg), möchte im Gewerbepark Edelweiß Teile einer Lagerhalle zu einem Fitnesscenter umbauen. Eine entsprechende Nutzungsänderung hat der Bauausschuss des Gemeinderats mehrheitlich befürwortet.

Gemeinderat Max Vogler (Freie Bürger) betonte, es sei „erfreulich, wenn Weißensberger künftig nicht mehr nach Lindau fahren müssen“, um ein Fitnessstudio aufzusuchen. Zuvor hatte schon Bürgermeister Hans Kern klargemacht, dass dem Bauantrag nichts entgegenstehe und er das Vorhaben „positiv“ sehe.

Investor muss ausreichend Parkplätze ausweisen

Einzig der Stellplatznachweis müsse vom Bauherrn (Baller Immobilien) noch erbracht werden. So sei laut Stellplatzsatzung der Gemeinde für Spiel- und Sporthallen je 30 Quadratmeter Hallenfläche ein Stellplatz erforderlich. Für eine Gesamtfläche von etwa 800 Quadratmetern, die Baller eigenen Angaben zufolge umbauen will, wären das rein rechnerisch rund 27 Stellplätze.

Der Bauantrag sieht vor, im bestehenden Gebäude Nummer 4 des Gewerbeparks das zweite Obergeschoss und das Dachgeschoss zu einem Fitnessstudio umzubauen. Im Zuge dessen ist auch eine Aufstockung beziehungsweise Erweiterung mit drei Containern geplant, und zwar auf Höhe des Dachgeschosses. Das geht aus der Planung des Ingenieurbüros Bernhard Ankenbrand (Scheidegg) hervor.

Wie Thomas Baller auf Nachfrage mitteilte, soll der Trainingsbereich auf drei große Räume aufgeteilt werden. Dazu käme auf der rund 150 Quadratmeter großen Dachterrasse noch ein Outdoorbereich, wo unter anderem Außentraining möglich sei. Weitere Flächen entfallen zum Beispiel auf Umkleideräume, Duschen und Toilettenanlagen.

Alles werde auf den neuesten Stand gebracht, zudem soll sich durch das ganze Projekt so etwas wie eine „grüne Ader“ ziehen, betonte Baller. Dazu gehöre nicht nur eine stromsparende LED-Beleuchtung, sondern auch eine Heizungsanlage mit Wärmepumpe, die ihren Strom von der bereits vorhandenen, 60 Kilowatt starken Fotovoltaikanlage auf dem Dach beziehen soll.

Die Gesamtinvestition für das Bauvorhaben werde etwa 200.000 Euro betragen, so Baller. Mit dem Umbau beginnen möchte er unmittelbar nach der Genehmigung durch die Baubehörde im Landratsamt, „wenn möglich noch im November“.

Fitnessstudio Fitnessworld 24 in Lindau soll dafür schließen

Klappt alles wie geplant, soll das neue Fitnessstudio in Weißensberg im August 2022 eröffnet werden. Im Gegenzug werde er die „Fitnessworld 24“ in Lindau, wo er nur Mieter sei, schließen, kündigte Baller an.