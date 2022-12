Glücksbringer mit Personalsorgen

In Lindau fehlen Kaminkehrer. Im Westallgäu sind gleich drei Generationen der Familie Baur sind unterwegs. Das Image hat sich kaum geändert, die Aufgaben schon.

31.12.2022 | Stand: 10:39 Uhr

Wie sieht das typische Bild eines Glücksbringers zum Jahreswechsel aus? Es ist ein Kaminkehrer mit Leiter in der Hand und Zylinderhut auf dem Kopf. Das Image eines Kaminkehrers scheint also uneingeschränkt positiv zu sein. Das gilt allerdings nur so lange, bis sich junge Menschen die Frage stellen, ob sie diesen Beruf erlernen wollen.

