Im Lions-Adventskalender stecken über 500 Preise

Der Lions-Club Oberstaufen-Westallgäu startet am Samstag mit dem Verkauf. Der Erlös dient sozialen Zwecken.

20.10.2023 | Stand: 05:22 Uhr

Der Lions-Club Oberstaufen-Westallgäu bringt einen neuen Adventskalender heraus. Er kostet sechs Euro, hat eine Auflage von 6000 Stück und verspricht gute Chancen auf einen Gewinn. Sponsoren haben über 500 Preise im Gesamtwert von mehr als 25.000 Euro zur Verfügung gestellt – mehr als je zuvor. Und: Jeder, der ein Exemplar erwirbt, unterstützt einen guten Zweck. Verkaufsstart ist an diesem Samstag vor dem Kaufmarkt in Lindenberg, dem Rewe in Scheidegg und dem Kaufmarkt in Oberstaufen.

Der Lions-Adventskalender hat im Westallgäu Tradition. Er wird – mit einer kleinen Coronapause – jährlich aufgelegt. Das Vorgehen ist wie in den Vorjahren: Jeder Kalender hat eine Nummer, die als Los dient. Tag für Tag öffnet sich ein neues Türchen. Dahinter verbergen sich die Preise des Tages und das Logo des Unternehmens, das sie zur Verfügung gestellt hat.

Der Präsident des Clubs, Gerhard Rieger, hat mit seinen Lionsfreunden wieder Dutzende Sponsoren gefunden. Sie stellen insgesamt mehr als 500 Preise zur Verfügung. Darunter sind Restaurant-, Hotel- und Einkaufsgutscheine. Aber beispielsweise auch eine Woche mit einem Elektroauto, ein Skitag mit der Weltcup-Fahrerin Ariane Rädler oder eine Skitour samt Einkehr mit dem Tourenwart des Allgäuer Skiverbandes, Eduard Bodenmiller. Der Wert der Preise beginnt bei 25 Euro und endet bei 860 Euro.

Wann der Verkaufsstart ansteht

Verkaufsstart ist am 21. Oktober. Drei Teams der Lions verkaufen den Kalender von 10 bis etwa 13 Uhr auf dem Parkplatz beim Kaufmarkt in Lindenberg, Rewe in Scheidegg und dem Kaufmarkt in Oberstaufen. Anschließend sind die Kalender ab Montag, 23. Oktober, in zahlreichen Geschäften und bei Dienstleistern zu haben. Der Verkauf endet am 25. November. Allerdings sind die Kalender meistens davor schon vergriffen.

Die Nummern aller verkauften Exemplare nehmen an der Verlosung teil, die unter notarieller Aufsicht erfolgen wird. Die Nummern, die gewinnen, werden tagesaktuell in der Heimatzeitung und auf der Homepage des Lions-Club veröffentlicht.

Abgeholt werden können die Preise bei den Spendern, die sie zur Verfügung gestellt haben.

Der Erlös des Adventskalenders wird an die Kartei der Not, das Hilfswerk unserer Zeitung, sowie das Lions-Hilfswerk Oberstaufen zur Verwendung für regionale soziale Projekte gespendet.

Neben dem Adventskalender laufen beim Lions-Club Oberstaufen-Westallgäu bereits die Vorbereitungen für eine andere große Aktion, einen 12-Stundenlauf in Lindenberg. Er wird am 23. Juni im Stadtpark über die Bühne gehen, kündigt Rieger an. Auch hier dient der Erlös einem sozialen Zweck. Es wird die dritte Benefiz-Laufveranstaltung dieser Art in Lindenberg sein.

Wo es den Adventskalender gibt

Lindenberg Allcop Store, Beauty Lounge by Ruslana, Berg-Apotheke, Caféteria Rotkreuz-Krankenhaus, Fitness Factory, Buch Netzer, Raphael-Apotheke, Stadt-Apotheke, Volksbank, Café Zendler

Weiler Bäckerei Wucherer, Gärtnerei Rochelt, Raiffeisenbank

Gestratz Raiffeisenbank

Grünenbach Sport Hörburger

Heimenkirch Marien-Apotheke, Raiffeisenbank, Bäckerei Specht Riedhirsch

Maierhöfen Raiffeisenbank

Oberreute Raiffeisenbank

Oberstaufen Allgäuer Parkett-Zentrale Bauer, Avia Tankstelle, Probstei-Apotheke, Raiffeisenbank

Opfenbach Gärtnerei Blumenglück, Volksbank Lindenberg

Röthenbach Praxis Dr. Rigamonti und Hessz, Raiffeisenbank

Scheidegg Marien-Apotheke, Volksbank, TCM-Praxis Neuerer, Tierarztpraxis Scheidegg

Stiefenhofen Dorf- & Agrarmarkt, Raiffeisenbank

Wohmbrechts Dorfladen ums Eck

