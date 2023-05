Immer mehr Schmierereien: Jetzt setzt die Stadt Isny eine hohe Belohnung aus

In Isny verunstalten Unbekannte seit Wochen Schilder und Gebäude. Der Stadtverwaltung platzt der Kragen. Und auch der Polizeichef macht eine klare Ansage.

30.05.2023 | Stand: 05:07 Uhr

Es gibt kaum Stellen, die nicht betroffen sind. Ob Verkehrsschilder oder Stromverteiler, ob Spielplatzschilder oder Briefkästen. Was zugänglich ist, wird verunstaltet. So scheint es zumindest. Graffiti und Schmierereien nehmen in Isny überhand.

Die Stadt hat deshalb Anzeige erstattet – und lobt eine Belohnung von 2500 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen.

Bürgermeister Rainer Magenreuther bittet Bürger um Mithilfe

„Wir sind nicht bereit, dem üblen Treiben tatenlos zuzusehen“, erklärt Hauptamtsleiter Frank Reubold in einer Pressemitteilung der Stadt. Bürgermeister Rainer Magenreuter appelliert an die Bevölkerung, mitzuhelfen, die noch unbekannten Verursacher ausfindig zu machen: „Diese Sachbeschädigungen treffen uns alle und gehen uns auch alle etwas an.“

Schmierereien am Toilettenhäuschen auf der Familienspielweise in Isny. Bild: Alexandra Haug

An öffentlichen und privaten Gebäuden, Einrichtungen und Anlagen im Stadtgebiet ist es nach Angaben der Stadt in den letzten Wochen vermehrt zu Sachbeschädigungen gekommen. Graffiti und Schmierereien müssen aufwendig entfernt werden – nicht selten mit Hilfe von Fachfirmen.

Den Tätern droht laut Polizei eine Freiheitsstrafe

Ein teurer Spaß also. Und der wird auch den Verursachern teuer zu stehen kommen, wenn sie denn erwischt werden. Wie Isnys Polizeichef Rainer Gruber erklärt, werden nicht nur nur die Kosten für die Beseitigung fällig, „sondern es droht sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren“.

Bei einer sogenannten Gemeinschädlichen Sachbeschädigung drohen sogar drei Jahre. Darunter verstehen Juristen, dass ein Täter gewusst hat, dass er eine Sache zerstört oder beschädigt, die dem öffentlichen Nutzen dient – oder er es zumindest in Kauf genommen hat, dass es sich um eine solche Sache handelt.

Hinweise an die Polizei Isny unter Telefon (07562) 976550 oder an das Ordnungsamt im Rathaus der Stadt Isny unter Telefon (07562) 984119.