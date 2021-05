Der Impfstoff im Landkreis Lindau ist knapp, die Wartelisten sind lang. Termine für Erstimpfungen werden nicht vergeben. Worüber sich die Hausärzte ärgern.

28.05.2021 | Stand: 18:13 Uhr

Der Lindauer Armin Scholze ist 58 Jahre alt und gesund – und er geht davon aus, dass er in diesem Jahr keine Impfung mehr gegen das Coronavirus bekommt. „Ich war vor zwei Jahren das letzte Mal beim Hausarzt“, sagt er. Dort jetzt für die Impfung einen Termin zu bekommen, sei unmöglich, und auch im Impfzentrum habe er keine Chance. Seinem Ärger darüber macht er in einem Brief ans Landratsamt Luft.