In Hergatz sinkt der CO2-Ausstoß massiv: Aber die Bilanz hat einen Haken

Die Treibhausgasemissionen in Hergatz sinken um 26 Prozent. Warum das wohl nur eine Momentaufnahme ist und nichts mit ersten Energiesparmaßnahmen zu tun hat.

10.02.2022 | Stand: 05:32 Uhr

Im Juni 2021 ist die Gemeinde Hergatz dem Bündnis „Klimaneutrales Allgäu 2030“ beigetreten. Bis in acht Jahren will die Kommune mit dem Baukomplex aus Rathaus, Turnhalle und Grundschule in Wohmbrechts möglichst keine Treibhausgasemissionen mehr verursachen – oder zumindest einen entsprechenden Ausgleich dafür leisten. Basis aller Berechnungen sind die 2019 verursachten Kohlendioxid-Emissionen. Jetzt legte das Energie- und Umweltzentrum Allgäu (Eza) erstmals Vergleichszahlen vor. Danach ist der CO2-Ausstoß im Jahr 2020 um 26 Prozent zurückgegangen.