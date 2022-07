In Lindenberg finden Ältere mit psychischen Problemen Hilfe

Sozialpädagogin Kerstin Jaberg kümmert sich um ältere Menschen mit sozialpsychiatrischen Problemen. Im Interview spricht sie über Ursachen und ihre Möglichkeiten.

24.07.2022 | Stand: 11:15 Uhr

Kerstin Jaberg ist als Fachfrau für Alterspsychiatrie am Sozialpsychiatrischen Zentrum in Lindenberg angestellt. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt sie, warum die psychische Not älterer Menschen auch im Landkreis Lindau zunimmt und warum ihr der Umgang mit ihren Klienten viel Freude bereitet.

Frau Jaberg, der Bezirk Schwaben hat Ihre Stelle im Sozialpsychiatrischen Zentrum (SPZ) in Lindenberg aufgrund des vermehrten Bedarfs neu geschaffen. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt im gerontopsychiatrischen Bereich, also der Alterspsychiatrie. Wie groß ist die Not im Landkreis?

Kerstin Jaberg: Sagen wir es mal so: Man sieht selber, dass der Altersbaum nach oben hin immer breiter wird. Die geburtenstarken Jahrgänge werden älter und danach kommt nicht mehr nach, weil die Menschen weniger Kinder bekommen haben, sie alleinstehend sind oder es handelt sich um Menschen, die hierhergezogen sind. Für ältere Menschen, die im sozialpsychiatrischen Bereich Hilfe brauchen, gibt es so gut wie keine Anlaufstellen. Denn ab einem Alter von 65 Jahren fallen sie aus dem psychiatrischen Konzept raus. Dann gibt es zum Beispiel keine Betreuung mehr in der Tagesstätte des SPZ.

Welchen Herausforderungen müssen sich Menschen im Alter stellen, und warum brauchen sie Hilfe?

Jaberg: Da gibt es zum psychische Erkrankungen, die im Alter zunehmen können, wie etwa Demenz oder Depression. Es kann aber auch ein schwerer Schicksalsschlag kommen: Ein geliebter Mensch stirbt, und das kann eine schwere Krise auslösen. Und dann kommt hinzu, dass man im Alter weniger mobil ist. Der Bekannten- und Freundeskreis wird kleiner oder ist nicht mehr vorhanden. Angehörige wohnen oft weit weg und können oder wollen keine Unterstützung bieten.

Lesen Sie auch

Wenn Fremde Kinder ansprechen: Das können Eltern tun Sicherheit von Kindern

Ist die Erkenntnis, dass man Hilfe braucht, überhaupt da?

Jaberg: Nein, oft nicht. Die älteren Menschen machen weiter wie bisher und denken, das muss schon irgendwie gehen. Hinzu kommen die Ängste vor Ausgrenzung, davor, was die anderen sagen könnten, dass man selber nicht mehr mithalten kann und auch die Angst davor, was mit einem selber passiert.

Ist Alterspsychiatrie ein Thema, über das nicht gern gesprochen wird?

Jaberg: Grundsätzlich thematisiert man psychische Erkrankungen nicht gerne, aus Angst vor der Stigmatisierung und weil man sich oft schämt. Viele wissen auch nicht, wo sie Hilfe bekommen können. Wir bieten ein niederschwelliges Angebot, sind eine freie und offene Stelle. Ich mache auch viele Hausbesuche – nicht nur, weil die öffentlichen Verkehrsmittel hier auf dem Land unzureichend sind und die Menschen oft keine Möglichkeiten haben, zu mir zu kommen. Ich schaue mir auch die Wohnsituation an, bespreche, welche Hilfsmittel nötig sind oder welche baulichen Veränderungen sinnvoll sein könnten.

Was brauchen Ihre Klientinnen und Klienten am meisten?

Jaberg: Viele Menschen sind vereinsamt und Corona hat auch ganz klar dazu geführt, dass die Leute sich noch einsamer fühlen. Viele Angebote sind weggebrochen, viele haben den Anschluss verpasst. Die Menschen haben einen unheimlichen Redebedarf. Ich helfe, höre zu, gehe mit ihnen spazieren. Es tut ihnen gut, jemanden zu haben, mit dem sie sich unbefangen unterhalten können, der sie nicht schräg anschaut, bei dem sie keine Angst haben, ihr Gesicht zu verlieren. Natürlich begleite ich auch zu Arztbesuchen, helfe in behördlichen Angelegenheiten und berate auch Angehörige, welche Unterstützung und Möglichkeiten es gibt.

Gibt es viele Menschen, die Ihre Hilfe zunächst ablehnen?

Jaberg: So habe ich das bisher nicht erlebt. Es hängt natürlich viel davon ab, ob die Chemie stimmt. Die Klienten kommen auch auf unterschiedlichen Wegen zu mir. Sie kommen nicht nur von sich aus. Eine Klinik macht mich beispielsweise auf einen Klienten aufmerksam oder Angehörige melden sich und bitten um Hilfe.

Was ist das Wichtigste im Umgang mit den Klienten?

Jaberg: Offen sein, empathisch, auf die Menschen zugehen. Man muss schauen, wo der Weg hingeht. Die Begleitung meiner Klienten kann sehr lange sein. So lange, wie der Klient Bedarf hat, bis vielleicht die Krise überwunden ist. Oder so lange, bis er in eine Pflegeeinrichtung geht. Dann bin ich nicht mehr zuständig. Oder der Klient will die Hilfe nicht mehr.

Was macht Ihnen an Ihrer Arbeit am meisten Freude?

Jaberg: Die Gespräche mit den älteren Menschen. Sie haben schon so viel erlebt, so viel zu erzählen. Im Alter beschäftigt es ältere Menschen oft, ihre Geschichte zu erzählen, ein Resümee zu ziehen. Oft sprechen sie auch über verpasste Chancen oder Gelegenheiten, die sie verpasst haben. Und ja, vieles erzählen sie mir, würden es aber nie ihren Angehörigen sagen. Bei mir brauchen sie sich nicht verstecken, sich nicht schämen.

Sie sind 48 Jahre alt. Wie sind Sie darauf gekommen, sich in der Alterspsychiatrie zu engagieren?

Jaberg: In meiner neuen Stelle läuft vieles von dem, was ich bisher gemacht habe, zusammen. Als ich im Haus Iberg gearbeitet habe, hatte ich in der geschlossenen Abteilung im sozialpsychiatrischen Bereich bereits Erfahrung mit psychiatrisch erkrankten Menschen sammeln können. Intern wechselte ich dort in den gerontopsychologischen Bereich. Während meiner Tätigkeit als Berufsbetreuerin lernte ich die Strukturen und Vernetzungen innerhalb des Landkreises kennen. Als ich für die Fachkliniken Wangen arbeitete, war meine Aufgabe im Entlassmanagement zu klären, was nach dem Klinikaufenthalt kommt. Wie sieht das Pflegekonzept aus? Wohin können sich die Patienten wenden? Das Wissen aus all meinen Stationen kann ich jetzt nutzen. Hier läuft alles zusammen. Ich plane auch, Gruppenangebote für ältere Menschen anzubieten, regelmäßige Treffen mit einem kleinen Programm. In meiner neuen Stelle bin ich voll und ganz angekommen.