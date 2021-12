In Lindenberg ist ein neues Testzentrum in Betrieb

Im Westallgäu können sich die Bürger jetzt kostenlos am Stadtplatz in Lindenberg testen lassen. Die Nachfrage nach Corona-Tests vor Weihnachten ist groß.

22.12.2021 | Stand: 17:02 Uhr

In Lindenberg gibt es jetzt ein Corona-Testzentrum direkt am Stadtplatz: im Wohn- und Geschäftshaus in der Hauptstraße 66, in dem früher unter anderem eine Schlecker-Filiale und ein Second-Hand-Geschäft beheimatet waren. Angeboten werden kostenlose Schnelltests mit Zertifikat – auch am Samstag und Sonntag.

Apotheke betreibt neues Testzentrum in Lindenberg

Betrieben wird das Testzentrum von der Bergapotheke und der Stadtapotheke. „Wir haben hier bessere räumliche Möglichkeiten,“ sagt deren gemeinsamer Inhaber Veit Erhardt. Zuvor war das Testzentrum im Reisebüro Barbara und im Ärztehaus in Lindenberg untergebracht.

Die Nachfrage ist groß – vor allem seit Einführung von 3G am Arbeitsplatz. Auch Schüler kommen regelmäßig, so Erhardt, der ein gutes Dutzend Helfer im Einsatz hat. Auf dem Papier wären hochgerechnet bis zu 150 Tests pro Stunde möglich.

Termine können hier vorab online gebucht werden. Das ist auch empfehlenswert. Wer ohne kommt, muss unter Umständen mit einer Wartezeit rechnen. Das Zertifikat gibt es als Ausdruck oder per E-Mail.

Viele Testzentren sind für Weihnachten ausgebucht

Für das komplette Weihnachtswochenende sind noch Termine zu haben. Das ist im Westallgäu nicht mehr überall der Fall. Bei vielen Testmöglichkeiten sind die Termine knapp oder sogar schon vergeben. Das hat zumindest eine Stichprobe unserer Redaktion gezeigt. In der Raphael-Apotheke in Lindenberg beispielsweise sind am 24. und 25. Dezember gar keine Termine mehr zu haben. Auch in der Marienapotheke in Scheidegg sind fast alle schon weg.

