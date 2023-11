"Auf dem richtigen Weg": Uwe Wegmann wird fester Trainer beim FV Weiler

Interimstrainer Uwe Wegmann erhält beim FV Weiler einen Vertrag bis zum Saisonende. Er soll den Aufsteiger zum Klassenerhalt führen. Wie die Chancen stehen.

Eine alte Handwerkerweisheit besagt: Nichts hält länger als ein Provisorium. Mitunter gilt das auch für den Fußball. Siehe etwa Frank Schmidt beim 1. FC Heidenheim.

Auch der FV Rot-Weiß Weiler macht aus einer Zwischenlösung etwas Festes: Interimstrainer Uwe Wegmann wird fester Trainer beim Verbandsligisten – und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.

Uwe Wegmann wird Nachfolger von Jürgen Kopfsguter

Das hat der Verein vor dem letzten Heimspiel der Vorrunde an diesem Samstag (18. November) gegen die TSG Tübingen bekannt gegeben. „Es ist das eingetreten, was wir uns erhofft haben“, sagt Zweiter Vorsitzender und Sportlicher Leiter Hansi Heim. Wegmann habe bestehende Routinen aufgebrochen und eine Aufbruchstimmung erzeugt, die man nun mitnehmen wolle. „Wir sind im Moment auf dem richtigen Weg“, sagt Heim.

Wegmann hatte Mitte Oktober das Traineramt nach der Trennung von Jürgen Kopfsguter zunächst aushilfsweise übernommen. Für den Ex-Profi eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, nachdem er von 2002 bis 2004 bereits Spielertrainer in Weiler war. Der Kontakt zum Verein riss nie ab, weshalb der 59-Jährige keine allzu lange Eingewöhnungszeit brauchte.

Unter seiner Regie hat der Aufsteiger in vier Spielen sieben Punkte geholt, blieb zuletzt dreimal in Folge ungeschlagen und hat sich im Abstiegskampf zurückgemeldet. Die Rot-Weißen sind zwar immer noch Letzter, haben aber nur noch vier Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. Ein einstelliger Tabellenplatz ist sogar nur noch sieben Punkte entfernt.

FV Weiler muss gegen Tübingen auf Kunstrasen antreten

„Es freut mich vor allem für die Mannschaft, dass sie merkt, dass wir dran sind“, sagt Wegmann. Es selbst schaue gar nicht so häufig auf die Tabelle. Denn: „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und bis zur Winterpause so viele Punkte wie möglich holen. Mit einer guten Vorbereitung haben wir in der Rückrunde dann alle Möglichkeiten“, sagt er – und ergänzt fast wortgleich mit Hansi Heim: „Wir sind auf einem guten Weg.“

Auch personell. Zuletzt konnte Wegmann von der Bank gut nachlegen. Wiedereinsteiger Mathias Stadelmann kommt immer mehr in Schwung. Michael Riedesser hat nach seiner mehrwöchigen Verletzungspause zuletzt Spielpraxis in der Zweiten gesammelt. Aktuell droht nur der Ausfall von Karim Hamid wegen einer Zerrung.

Das Heimspiel an diesem Samstag findet auf dem Kunstrasen statt (14.30 Uhr). Der Rasen im Raiffeisenbank-Stadion hat zu sehr unter dem Dauerregen gelitten.

Gegner Tübingen (8.) kommt über das Kollektiv und hat seine Stärken eher in der Offensive. Bemerkenswert: Er hat zwölf seiner 19 Punkte auswärts geholt. „Das ist schon ein harter Brocken. Ich hätte Tübingen in der Tabelle weiter vorne eingeschätzt“, sagt Wegmann.

Mit den Auftritten seiner Elf war er zuletzt zufrieden. Vor allem defensiv. Allerdings: „Die Chancenverwertung muss deutlich besser werden. Zu Null zu spielen ist das Ziel – aber das schaffst du nicht immer.“