Hacker greifen Betrieb im Westallgäu an

Cyberattacke legt die Produktion von an zwei Standorten lahm. Wie das Unternehmen die Ausfälle kompensieren will und wie häufig solche Fälle vorkommen.

23.11.2023 | Stand: 18:11 Uhr

Die Firma Pfaff im Röthenbacher Ortsteil Oberhäuser ist Opfer eines Hackerangriffs geworden, der aktuell weite Teile des Arbeitsalltags lahmlegt. Das bestätigte am Donnerstag Personalleiter Johannes Kuhn. In einem Schreiben an die Kunden, das unserer Zeitung vorliegt, spricht Geschäftsführer Moritz Hummel von einem „Sicherheitsvorfall“, der sich am Montag ereignet habe. Davon betroffen sind demnach die Werke in Röthenbach, wo etwa 200 Mitarbeiter tätig sind, und Charlotte in den USA mit 30 Beschäftigten. Die Produktion sei dort nur eingeschränkt möglich, sagt der Personalleiter, Teile der Belegschaft seien zu Hause.

