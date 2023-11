„Das Wichtigste ist gegenseitiger Respekt“: Bürgermeister von Isny im Interview

Am Sonntag wählt Isny seine Bürgermeister. Amtsinhaber Rainer Magenreuter hat keinen Gegenkandidaten. Weshalb er dennoch auf möglichst viele Stimmen hofft.

11.11.2023 | Stand: 18:03 Uhr

Rainer Magenreuter will an diesem Sonntag (12. November) als parteiloser Kandidat in eine dritte Amtszeit als Bürgermeister von Isny gewählt werden. Im Wahlkampf stellte der 57-Jährige den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Fokus. Was das für ihn heißt, hat er bei einem Stadtspaziergang an Plätzen in der Stadt erzählt.

